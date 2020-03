Ne les exploitez pas avec vos doigts! Élimine les granites avec de l’aspirine et de la glace

Souvent, il est généralement très hésitant de ne pas enlever les boutons de notre visage avec nos propres doigts, mais si vous le faites, vous ne ferez que maltraiter votre visage davantage. Mieux vaut vérifier ce truc incroyable étape par étape!

4 mars 20201: 20 h

L’acide acétylsalicylique ou mieux connu sous le nom d ‘”aspirine” est sans aucun doute l’un des remèdes les plus efficaces contre le pus des boutons sur le visage. Son effet est si rapide que même les produits fabriqués pour l’acné contiennent cette substance active.

Dégonflez et éliminez la rougeur des granites avec de l’aspirine!

Pour dire adieu à l’acné, il vous suffit d’avoir un comprimé d’aspirine à la maison et de la glace. Votre visage sera spectaculaire!

Ce dont vous aurez besoin:

1 comprimé d’aspirine ou d’acide acétylsalicylique

Demi cuillère à café d’eau

1 glaçon

Pas à pas:

Si vous avez un mortier, écrasez très bien l’aspirine jusqu’à ce qu’elle devienne de la poudre, lorsque vous n’avez plus de grumeaux à casser, vous pouvez ajouter une demi-cuillère à café d’eau.

Avec un bâton, appliquez ce mélange là où vous avez le granit avec le pus, et avec un peu d’enveloppe de bouton, couvrez-le bien pour que l’effet dure 20 minutes.

Après le temps, retirez le pansement ou le pansement et lavez-vous bien le visage à l’eau tiède. Une fois que votre visage est propre, à l’aide d’un chiffon très fin, enveloppez la glace pour éviter de vous brûler la peau et laissez le froid agir sur le granit pendant 10 ou 15 minutes.

Cette astuce ne devrait le faire que la nuit, vous verrez comment le lendemain votre granit ne sera plus rougi ou avec du pus!