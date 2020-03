Ne manquez pas la démo de Resident Evil 3 Remake dans cette quarantaine

Alors que le monde semble se rapprocher de l’effondrement et ressembler à un scénario post-apocalyptique, pourquoi ne pas profiter d’un des classiques du genre? La quarantaine des coronavirus est un prétexte parfait pour passer autant de temps que nous le souhaitons sur nos jeux vidéo préférés, et, pourquoi pas, pour rejouer à Resident Evil 3 Nemesis. Et avec le remake à quelques semaines de la sortie, Nous avions déjà besoin d’une démo pour nous ramener à travers les ruelles sombres et infestées de Raccoon City. Et c’est venu juste au bon moment.

La démo Resident Evil 3 Remake arrivera juste à temps lorsque nous serons mis en quarantaine par le redouté coronavirus Covid 19. La démo arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et Steam ce jeudi 19 mars. Pour Xbox One, il sera disponible à partir de cinq heures du matin et pour PS4 et PC à partir de six heures du soir.

Pour aggraver les choses, la version bêta de Resident Evil Resistance, le nouveau multijoueur basé sur la franchise, sera disponible en accès anticipé à partir du 27 mars. Les survivants de Raccoon City seront confrontés à un “esprit de maître” qui mettra toutes sortes d’obstacles pour les empêcher de s’échapper de la ville, des zombies à M. X lui-même.

