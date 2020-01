Ne manquez pas l’occasion de combiner votre tennis avec des collants Vous aurez l’air fabuleux!

Combiner des collants avec du tennis peut vous rendre super belle. Essayez-le!

29 janvier 2020

Porter des chaussettes longues avec du tennis est très chic, alors mettez de côté ces pensées que les chaussettes collants doivent être portées avec des vêtements spécifiques.

Combinez vos collants avec le tennis

Ne restez pas à penser à ce qui sera bien cette combinaison de chaussettes et de tennis, en fait prenez la plus belle jupe que vous avez, habillez-vous avec elle, et vous réaliserez à quel point vous serez belle.

Soyez libre de choisir la pantimédia que vous aimez, ne vous laissez pas emporter par vos pensées négatives qui pourraient ne pas vous convenir, prenez une chance, jouez avec votre tenue devant le miroir et brillez devant la porte de votre maison.

Combinez vos collants avec le tennis

Si vous devez vous rendre au travail, vous pouvez utiliser de belles chaussures de tennis avec vos longues chaussettes pour le voyage lourd de votre domicile à votre travail, lorsque vous arrivez sur votre lieu de travail, si vous souhaitez mettre vos talons.

Ne vous demandez pas si vous vous sentez combiné ou non, c’est plus pour que vous ne continuiez pas à avoir des maux de tête avec cela, essayez de porter des chaussures blanches ou noires pour qu’elles se combinent avec tout ce que vous portez.