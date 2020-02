Nouveau chapitre dans la relation entre Samantha et Flavio dans ‘OT 2020’. Alicante et Murcie ils ont été découverts comme le premier “dossier” de l’édition il y a quelques semaines à peine, mais le temps passe très vite à l’intérieur de l’Académie et les sentiments changent rapidement. Samantha a avoué à Naomi Galera que Flavio ne voulait rien de sérieux avec elle, mais la semaine de répétition avec “Appelez-moi peut-être” commence à monter.

Samantha et Flavio dans la première passe micros du Gala 4

Le bulletin a révélé une conversation inédite de Samantha avec certains de ses camarades de classe. “Je crois qu’il ne sait même pas ce qu’il fait”, a dit Jesus Rendón. Rafa est d’accord: “Il ne sait pas car c’est un enfant et tu as déjà plus de tête, et ça fait mal”, explique l’Andalou cherchant à offrir du réconfort en référence à Samantha.

Au milieu d’une semaine compliquée, la Valencienne s’est aventurée avec ses camarades de classe en se remémorant les moments les plus difficiles: “Ne m’embrasse pas et tu me sens chaque matin, tu viens dans mon lit. Et reviendra. Et je serai“, a-t-il exprimé avec confiance. Anaju a été clair sur la réponse:” Eh bien, ne le sois pas. “En l’absence de trois jours pour le Gala 4, les deux doivent continuer à travailler ensemble pour réaliser une bonne performance.

Sam a pleuré hier soir pour Flavio. “Ne m’embrasse pas et tu me sens chaque matin quand tu viens dans mon lit” ???? # OTDirecto6F pic.twitter.com/v9udrMqGyH

Tension, apparence et câlins

Depuis que Samantha a confirmé la romance le 25 janvier, les choses ont beaucoup changé. “Il joue un peu et j’adore les chansons qu’il écrit en plus”, a ensuite expliqué Sam avec Noemí Galera. Les jours ont passé et l’histoire s’est refroidie, du moins jusqu’à ce qu’ils coïncident en duo. Dans le cours d’interprétation avec Ivan Labanda, le professeur a proposé de compléter la phrase “ce dont j’ai le plus besoin de vous est …”, ce à quoi Samantha a répondu “J’ai besoin que tu sois plus gai et réceptif. “Puis il a ajouté:” J’ai besoin que tu ne me regardes pas avec le visage d’un chien“.

