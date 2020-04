Ne pas croire! Shakira a accidentellement révélé qu’elle était infidèle à son ex avec Gerard Piqué

Après tant d’années, la Colombienne a finalement admis qu’elle était infidèle à son ex avec Gerard Piqué.

15 avril 20202: 20 AM

Shakira et son ex, Antonio de la Rúa, ils étaient ensemble depuis plusieurs années, et c’est de la Rúa Il était également manager du Colombien au début de ses succès. Dans cette relation, il y a eu beaucoup de hauts et de bas et trop de rumeurs d’infidélité de la part des deux.

Antonio y Shakira a annoncé publiquement leur rupture en 2010, cependant Shakira et l’un de ses messages Instagram a ravivé la grande controverse d’infidélité. Il s’avère que Shakira Elle a admis avoir célébré le triomphe du père de ses enfants en 2010, alors qu’elle sortait toujours avec Antonio?

«L’amour, une étape que nous garderons toujours dans nos cœurs se termine. L’un des moments les plus heureux de ma vie a également été de vous voir gagner en 2010 avec l’équipe nationale et de célébrer les champions avec l’Espagne! Shak ”

Malgré que Shakira a toujours voulu garder le principe de leur relation un “secret” car il semble que Piqué les mots l’ont également quitté et il a avoué à un média catalan le début de ses relations amoureuses avec Shak.

«Quand nous avons commencé à nous voir, c’était un gros gâchis pour ne durer que trois jours. Elle avait un partenaire, et puisque vous le faites, vous le faites bien. Bien que vous ne sachiez jamais comment cela peut fonctionner, nous avons déjà six ans ». Avoué Gerard Piqué.

Malgré tout, ce couple depuis plusieurs années est resté hors de la controverse, il semble que ces déclarations aient été un vrai casse-tête pour eux deux.

