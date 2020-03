Le 8 mars, la Journée internationale de la femme a été célébrée et des centaines de rues à travers l’Espagne ont été teintes en violet pour revendiquer les droits des femmes et crier pour l’égalité des sexes. Cristina Pardo n’a pas voulu manquer l’occasion de profiter de la grande conférencière qu’elle a présentée «Liarla Pardo» dans laSexta et a fait un plaidoyer féministe pour commencer le programme.

Cristina Pardo fait un plaidoyer féministe fort dans ‘Liarla Pardo’

Le journaliste navarrais estime que “tout le monde, hommes et femmes” devrait se sentir “préoccupé par ce qui est revendiqué” dans les manifestations du 8M. “Non à la violence sexiste, pas à l’écart salarial, pas à toutes les discriminations au travail et, en fin de compte, ne pas être moins que quiconque”, a déclaré Pardo, avant de présenter les invités du programme avec lesquels il parlerait du féminisme.

Sur la table de discussion était l’auteur Lucia Etxebarria, qui était très critique de la division au sein du mouvement et a attaqué le “féminisme libéral” en utilisant la comparaison suivante: “Le féminisme libéral est comme le renseignement militaire, c’est-à-dire non.” L’auteur a également voulu préciser qu’il n’est pas juste que les femmes soient traitées comme un collectif, car elles représentent la moitié de la population et ont revendiqué la lutte féministe au-delà du premier monde: «Les femmes sont en situation d’infériorité Dans le monde entier”.

Une lutte “fondamentale”

La chanteuse et écrivaine Beatriz Luengo, la directrice générale de Holaluz, Carlota Pi, et la directrice générale d’Elche CF, Patricia Rodríguez Barrio, ont également été invitées au programme. Le conseil d’administration a expliqué qu’il pensait que les exigences du 8M étaient “fondamentales” jusqu’à ce que les femmes aient “des droits et des chances égaux” et jusqu’à ce “qu’aucune femme ne se sente en danger et n’ait peur”. Rodríguez Barrio a terminé son appel en partageant son souhait: “J’espère que le jour viendra où il n’y aura rien à faire”.

.