«Ne prenez pas non pour réponse»

Kourtney Kardashian n’a pas besoin de chercher loin pour obtenir des conseils commerciaux éprouvés – la maman Kris Jenner a bâti un empire réussi pour elle et ses enfants et elle se résume à un principe assez simple: “ne prenez pas non pour une réponse.” C’est une leçon qui lui a très bien servi, elle et sa célèbre famille au fil des ans.

Kourtney Kardashian et Kris Jenner | Christopher Polk / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

Kardashian ne voulait pas de l’aide de sa mère avec Poosh

Lors d’une interview avec Jason Kennedy pour son émission In the Room, Kardashian a discuté de certaines des précieuses leçons commerciales que sa mère leur a enseignées.

Kardashian a lancé avec succès son propre site de style de vie, Poosh.com, et ne voulait pas de l’aide de Jenner pour le faire décoller. Indirectement, elle avait cependant une partie des connaissances de Jenner pour y arriver.

Elle a dit qu’elle voulait lancer Poosh “par moi-même”, comme elle l’a expliqué, “Je me sentais comme si je n’avais pas besoin de son aide.” Kardashian a ajouté: «Je me sentais vraiment comme si c’était quelque chose que je pouvais faire seul avec la bonne équipe.»

Kardashian a expliqué ce qu’elle a appris de sa maman

Étant donné que Kardashian n’a pas

pense que Poosh était le «truc» de sa mère, il semblait

bon appel pour le gérer elle-même, mais cela ne voulait pas dire qu’elle n’avait pas une partie de Jenner

la sagesse des affaires dans sa poche arrière.

Les conseils de sa mère «ne prenez pas non pour une réponse» ont informé Kardashian et les relations commerciales de ses sœurs, comme elle l’a admis: «Je pense que nous sommes tous un peu effrayants, parfois, en ce qui concerne les affaires.»

“Nous ne prenons pas non pour réponse”, a déclaré Kardashian, ajoutant: “Ma mère nous a toujours appris:” Si vous entendez la réponse non, vous demandez à la mauvaise personne. “”

Sa maman était un mentor pour elle

Kardashian a pu travailler en étroite collaboration avec Jenner un été au collège en tant qu’assistante de sa mère. Ce fut une grande expérience d’apprentissage, a-t-elle partagé. «J’ai tellement appris juste en entendant comment elle parle au téléphone. Elle n’est pas méchante, mes deux parents ont toujours été très gentils avec les gens », a-t-elle expliqué.

Jenner a raconté son succès pour une interview avec Poosh en 2019, partageant la devise qui lui a très bien servi au fil des ans. «Ma devise générale dans ma vie depuis des années a été:« si quelqu’un dit non, vous parlez à la mauvaise personne », a-t-elle déclaré à Kardashian. “Et je pense qu’il y a tellement de fois dans la vie que j’ai pris non pour une réponse, et je l’ai regretté plus tard.”

Dans une interview accordée en 2015 au New York Times Magazine, Jenner a expliqué comment elle avait transmis une solide éthique de travail à ses enfants. “Cela ne signifie pas que nous recherchons toujours plus ou que nous sommes gourmands”, a-t-elle noté.

Jenner a poursuivi: «Il y a beaucoup de gens qui ont de grandes idées et de grands rêves et ainsi de suite, mais à moins que vous ne vouliez travailler vraiment, vraiment dur et travailler pour ce que vous voulez, cela n’arrivera jamais. Et c’est ce qui est si génial avec les filles. Tout dépend de leur éthique de travail. “

De toute évidence, sa famille a appris des meilleurs.