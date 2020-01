Ne regardez pas un visage gras! Découvrez comment préparer un masque anti-gras

Un visage gras n’est pas le bienvenu

15 janvier 2020

Avoir un visage gras est un grand inconvénient, et non seulement les femmes souffrent de ce mal, car les hommes en souffrent également. Des paillettes ou une peau grasse sur le visage peuvent être causées par des facteurs génétiques, mais elles peuvent également être associées à une grossesse, des menstruations et des changements hormonaux.

À l’heure actuelle, il existe des milliers de produits qui promettent de vous aider à résoudre ce problème, mais ils ne sont pas entièrement sûrs car, certains d’entre eux dépassent les produits chimiques qui ne font que maltraiter votre peau et ne résolvent pas vos problèmes.

Pour cela, nous vous recommandons de faire un masque à l’aloe vera, car il sera chargé d’absorber toutes les graisses, huiles et impuretés de votre visage, il vous aidera également à nettoyer vos pores et à éliminer les taches.

Le masque est très simple, vous n’aurez besoin que du gel d’aloès, après l’avoir vous devrez l’appliquer sur votre visage avec des mouvements circulaires. Laissez-le pendant 5 minutes. Vous remarquerez les changements de la première application.

Vous pouvez appliquer ce masque 2 ou 3 fois par jour. Si vous avez suffisamment de gel d’aloe vera, vous pouvez le conserver au réfrigérateur. Notez que si vous préférez appliquer le gel froid directement sur le visage, vous pouvez le faire sans aucun inconvénient.

