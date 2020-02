“Ne sois pas ridicule”: Regardez la vidéo où Anuel AA humilie Karol G, elle pleure presque!

Bien que l’interprète de “Tusa”, Karol G, ait voulu élever le génie de son fiancé, il a répondu d’une manière qu’elle n’imaginait même pas.

6 février 2020

Anuel AA et Karol G Ils sont le couple le plus suivi et le plus aimé d’aujourd’hui, chaque nouvelle de ces jeunes devient virale grâce au succès musical écrasant des deux.

De plus, les reggaetons ont rendu leur relation très publique, photos, vidéos, dédicaces, chansons, bref, tous les deux donnent envie à tous d’en savoir plus sur leur belle relation!

Cette fois, la belle colombienne a voulu faire une blague à son fiancé, Anuel AA, afin d’enlever la mauvaise humeur et il l’a fait!

La vidéo a été enregistrée par la Colombienne elle-même, qui dans un jeu de mots contenant le mot “Tusa” a facilement enveloppé le reggaeton portoricain.

“Comment sortir le mauvais caractère d’Enmanuel” était la description de la vidéo amusante Karol partagé sur son Instagram, les deux ont fini par rire et bien que Anuel a dit que “c’était la plus mauvaise blague que j’avais entendue” a également fini par rire à haute voix, elle a presque pleuré de rire!

