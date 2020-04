Ne touchez pas votre visage, la mesure sanitaire la plus difficile à respecter

Mexico.- Des chercheurs mexicains ont entrepris un projet de recherche pour développer une micropuce et son instrumentation avec lesquelles il serait possible de détecter les patients qui ont contracté le coronavirus SARS-CoV-2, ce qui provoque COVID-19, rapidement, de manière fiable et à faible coût.

Les spécialistes conçoivent déjà le premier prototype. “Ce sera un appareil portable:

Imaginez une boîte dans laquelle nous ouvrons le couvercle où sera placée la micropuce, dans laquelle sera placé un échantillon du sang ou du sérum du patient. Le fermer détecterait les anticorps générés s’il était positif pour COVID-19. À son tour, l’instrument d’exploitation de la puce enverra les informations à un appareil mobile, tel qu’un téléphone portable. »

Pour l’instant, l’enquête se développe lentement car pour effectuer des tests avec COVID-19, ils nécessitent des réactifs qui doivent être importés des États-Unis ou de Chine. “Les entreprises exportatrices mettent entre quatre et huit semaines pour livrer les réactifs, ce qui a été compliqué par la pandémie.”

Le projet est dirigé par José Luis García Cordero, chercheur au Centre de recherche et d’études avancées (Cinvestav) de Monterrey, qui est à l’École polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse, effectuant un séjour sabbatique.

Cela peut vous intéresser Activer le secteur de la santé par Covid-19

Dans une interview, il a noté que lorsque l’épidémie de COVID-19 a commencé, il a discuté avec ses étudiants de Monterrey s’ils pouvaient fabriquer un dispositif qui détecterait le nouveau coronavirus.

L’expert Cinvestav a indiqué que dans ses projets précédents, le groupe de travail avait développé des puces détectant les cytokines produites par les cellules, mais maintenant, avec la même technologie et les mêmes biocapteurs, les anticorps produits dans le sérum d’une personne infectée seront détectés.

Compte tenu de l’urgence d’avoir ce type de preuves, il a invité ses collègues du Centre de recherche scientifique du Yucatan (CICY) et du Centre de recherche optique (CIO), avec lesquels il collabore depuis quelques années sur un projet de science fondamentale. financé par le Conseil National de la Science et de la Technologie, et dont les groupes ont une expérience en instrumentation optique.

Alors que le groupe de Monterrey caractérise le microdispositif basé sur un immunodosage fluorescent. Au Yucatan et à Aguascalientes, ils développent l’instrument pour faire fonctionner la puce et détecter la fluorescence des biocapteurs qu’elle utilisera. Le plan est qu’une fois que leurs collègues auront terminé l’instrument de contrôle, ils se rendront à Cinvestav Monterrey, dans environ un mois, pour tester les appareils.

Il a ajouté qu’il serait facile à utiliser, ce qui non seulement faciliterait son emploi dans le personnel de santé, mais pourrait même éventuellement devenir un futur employé de maison. À court terme, il serait utilisé dans les hôpitaux et les cliniques pour réaliser en parallèle jusqu’à 16 patients.

L’universitaire a souligné qu’il n’a pas été facile de coordonner la recherche à distance, cependant, il reste en contact constant avec ses collègues des centres de recherche publics et leurs groupes de travail, ce qui a été facilité par les travaux antérieurs qui ont conduit à dehors.

Vous pourriez être intéressé “L’infodémie” affecte également la santé: UNAM

Le chercheur a également souligné que ces types de micropuces sont déjà utilisés aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Corée du Sud et en Chine, à la fois pour le COVID-19 et pour d’autres maladies.

Le principe est plus ou moins le même: un patient malade sécrète plusieurs protéines qui voyagent dans la circulation sanguine, l’idée est qu’avec une goutte de sang elles peuvent être quantifiées et savoir s’il existe une relation avec une maladie. Au Mexique, souligne-t-il, ces types d’appareils ne sont ni fabriqués ni commercialisés. Il ajoute que cette technologie réduirait les coûts de réalisation des tests de diagnostic, qui seraient au moins 100 fois inférieurs à ceux utilisés par les méthodes traditionnelles.

García Cordero a mentionné que ce type de recherche sera une étape importante pour développer sa propre technologie, non seulement pour avoir un premier appareil de diagnostic, mais pour avoir formé avec succès le groupe et l’écosystème d’experts pour y parvenir. “C’est un bon déclencheur et quand il y a une autre urgence sanitaire, nous pouvons être prêts comme les Chinois ou les Coréens.”

Seven24.mx

ebv