Ne vieillissez pas! Découvrez comment faire de la crème de raisin pour prévenir le vieillissement

Le vieillissement est inévitable, mais cette crème aide à prévenir le vieillissement prématuré de la peau.

20 février 2020

Le vieillissement de la peau est un processus naturel, qui s’accompagne avec l’âge au fil des années, la peau subit une série de modifications qui conduisent à la perte de fermeté, d’hydratation, de luminosité et de douceur, c’est-à-dire lorsqu’elles brillent Les fameuses rides.

L’huile de raisin est un produit naturel, absolument fabuleux pour les soins de la peau, l’une de ses propriétés les plus attractives est d’atténuer et de prévenir les rides, le plus frappant est que les effets de cette substance sont généralement évidents à court terme.

Il existe de nombreux produits de l’industrie cosmétique qui utilisent l’huile de raisin comme composant essentiel, l’un de ses grands avantages est qu’elle convient à tout type de teint car elle ne couvre pas les pores.

Le principal effet de cette crème anti-rides de nuit aux raisins est une hydratation remarquable, cela se reflétera dans la fraîcheur et la fermeté de votre visage, la peau sera également plus éclairée et plus propre.

Ingrédients

10 raisins verts

1 capsule de vitamine E

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

préparation

Les 10 raisins verts sont liquéfiés avec la capsule avec la cuillère à soupe d’huile d’olive, puis le mélange est pris et appliqué sur le visage, massé et laissé agir pendant 20 minutes, puis le masque doit être retiré à l’eau tiède .

.