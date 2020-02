Ne vous attendez pas à apprendre l’histoire de Benoit Blanc – / Film

Si vous étiez hypnotisé par Daniel CraigLe détective sudiste Benoit Blanc dans Couteaux sortis et je me suis dit: “J’espère vraiment qu’une suite possible fera la lumière sur la provenance de ce personnage”, j’ai de mauvaises nouvelles. Scénariste / réalisateur Rian Johnson, qui travaille dur sur un suivi qui le réunira avec Craig, dit qu’il n’est pas intéressé par l’exploration de l’histoire de Benoit Blanc dans les futurs films.

L’histoire de Benoit Blanc restera apparemment un mystère

Mis à part une mention désinvolte que son père détective de police connaissait autrefois le patriarche de Christopher Plummer Harlan Thrombey, nous ne savons pas grand-chose sur la trame de fond du détective Benoit Blanc. Et il s’avère que Rian Johnson prévoit de le garder ainsi. Dans une récente interview avec Vulture, il a expliqué pourquoi il avait cette perspective:

«Obtenir de petits détails alléchants est amusant. Mais parfois, on a tendance à confondre backstory et caractère. En fin de compte, ce n’est pas si intéressant. Surtout avec un meurtre-mystère, où vous avez un grand nombre de suspects et seulement deux heures pour le résoudre. L’immobilier devient incroyablement précieux. Alors l’idée de prendre même quelques lignes de dialogue pour qu’il parle de l’endroit où il a grandi? Je veux dire, qui s’en soucie? “

Ce n’est peut-être pas une surprise, car je suis tellement fan de l’approche de Johnson à Knives Out (et de toute sa filmographie, pendant que nous y sommes), mais je conviens que c’est la bonne façon de procéder en termes de suites. Blanc est un gars intrigant, mais Johnson a été très ouvert à citer l’écrivain mystère méga-populaire Agatha Christie comme inspiration, et dans ses romans Poirot, son personnage principal de détective est toujours essentiellement un personnage de soutien qui est attiré par un mystère de l’extérieur . Il ne domine jamais la dynamique du personnage, au lieu de cela, toujours assis et observant le drame, rassemblant des indices basés sur des lignes qu’il entend et des informations qu’il ne pourrait jamais obtenir s’il se faisait le centre d’attention à tout moment.

“Ce sera un autre roman de Poirot”, a déclaré Johnson à Vulture de sa suite. “Ce sera exactement comme Agatha Christie. Il est déconnecté de Knives Out. C’est juste un autre cas. “

Compte tenu de la configuration et des gains nécessaires pour créer un mystère de meurtre satisfaisant, il ne serait pas très logique de faire une pause et de réfléchir à l’histoire de Blanc … pas très longtemps, de toute façon. Toutes mes excuses à tous ceux qui voulaient vraiment, vraiment savoir exactement comment Blanc a développé cet accent loufoque.

