Ne vous attendez pas à ce que les sept derniers épisodes de la dernière saison de “Supernatural” soient diffusés de si tôt

Après ce soir (23 mars), la série fait une pause forcée.

La quinzième saison actuelle de The CW’s “Surnaturel” sera la dernière saison de l’émission, mais malheureusement les épisodes restants ne seront pas diffusés comme prévu à l’origine en raison de l’arrêt de la production alors que le monde est aux prises avec la pandémie de coronavirus. Avec seulement quelques semaines pour filmer les derniers épisodes, la production a été arrêtée indéfiniment il y a des semaines.

Nous avons maintenant quelques éclaircissements sur ce que cela signifie précisément pour la série, avec showrunner Andrew Dabb tweetant aujourd’hui que l’émission prend une pause après l’épisode de ce soir.

Dabb a tweeté: «En raison de l’arrêt, ce sera notre dernier épisode pendant un certain temps. “

«Nous avons filmé tout au long de l’épisode 18, mais nos services d’effets visuels et sonores ont fermé à cause de l’épidémie. Donc, pour le moment, les épisodes ne peuvent pas être finis. cependant, [we] avoir des friandises spéciales à venir le long du chemin – pour nous aider tous à traverser cette,” il a continué. «Et oui, nous, la CW et Warner Bros avons bien l’intention de revenir et de terminer la série. Ce n’est pas une question de si, c’est une question de quand. “

L’épisode de ce soir, le treizième de la saison quinze, s’intitule «Destiny’s Child». La dernière saison comprendra vingt épisodes au total, et on ne sait pas quand la production reprendra.