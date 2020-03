Ne vous blessez plus les mains! Préparez ce détergent fait maison et totalement naturel

Économiques et écologiques, ce sont les deux caractéristiques que nous recherchons en matière de détergent à lessive. Ici, nous vous aiderons à créer vous-même l’idéal. Suivez ces étapes!

Apprenez à préparer un détergent fait maison et naturel avec cette procédure! En plus d’être économique, il est simple, écologique et anti-allergène.

Arrêtez de vous faire mal aux mains lorsque vous faites la lessive. Ici, nous allons vous montrer comment le faire et même aussi un adoucissant de l’arôme que nous voulons et un détachant fait maison.

Comment faire un détergent à lessive?

Vous aurez besoin de 2 tasses de Bicarbonate de sodium, qui agit comme déodorant et désinfectant, neutralise le pH lorsqu’il est trop acide et apporte douceur aux tissus. En revanche, une ou deux broches du savon à base de matières grasses naturelles, savon de coco, savon à la glycérine, savon de marseille, savon L. De plus, deux tasses de borax, de l’eau et si tu veux huile essentielle de citron ou de lavande.

Râper la barre de savon, environ deux tasses. Porter un litre d’eau à ébullition dans une casserole et ajouter les deux tasses de savon. Faire bouillir à feu doux en remuant avec une cuillère en bois.

Dans un autre récipient, du borax et du bicarbonate de soude. Ajouter l’eau que nous avons bouillie avec le savon déjà fondu et bien mélanger le mélange à l’aide d’une cuillère en bois, jusqu’à ce que tout soit bien dissous. 7,5 litres d’eau puis dissoudre à nouveau avec la cuillère.

Le bicarbonate de soude, ingrédient essentiel de votre détergent domestique.

C’est le moment d’ajouter, si nous le souhaitons, de l’huile essentielle (15 ml) pour parfumer notre détergent. Nous couvrons le cube. Conservez le résultat dans des bouteilles d’eau ou de détergent vides, avec des étiquettes indiquant le contenu pour plus de sécurité. Avant chaque utilisation, vous les secouerez pour mélanger les ingrédients.

Pour lui adoucisseur, il utilise du vinaigre qui aide également à nettoyer les vêtements, à assouplir les tissus et à éviter les peluches et l’électricité statique. De plus, il sert à adoucir des eaux très dures, avec trop de chaux. Vous pouvez ajouter de l’huile essentielle de agrumes, lavande, arbre à thé ou eucalyptus.

Enfin, pour le détachant, un peu de bicarbonate de soude et de vinaigre est idéal. Ensuite, nous frotterons bien la tache à l’aide d’un pinceau. Il ne reste plus qu’à les essayer!

