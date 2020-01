Ne vous inquiétez pas, vos cheveux ne tomberont plus si vous l’appliquez 3 fois par semaine

Les résultats seront incroyables

12 janvier 2020

Les cheveux représentent les meilleurs accessoires de tout notre corps, c’est pourquoi les femmes recherchent toujours des moyens de prendre soin du soleil, du fer, entre autres. Si vos cheveux sont importants pour vous, nous vous recommandons d’effectuer les étapes suivantes.

Évitez la perte de cheveux

1- Évitez les brosses à dents minces à tout prix, car elles cassent les mèches de vos cheveux, alors ne les utilisez pas et moins pour les démêler. Nous vous recommandons d’utiliser des peignes à dents épaisses et séparés afin d’obtenir le résultat souhaité.

2- Ne pas repasser vos cheveux tous les jours, car l’excès de cet excellent outil abîme nos cheveux de manière exagérée et sans avertissement. Si vous le faites constamment, vous remarquerez comment les extrémités des cheveux s’ouvrent facilement et ont l’air brûlées.

3- Évitez de vous peigner les cheveux lorsqu’ils sont mouillés, car il a été démontré que les cheveux mouillés ou humides sont beaucoup plus faibles que la normale, alors attendez que vos cheveux sèchent afin de pouvoir les peigner facilement.

4 – Ne serrez pas vos cheveux avec la serviette qui maltraite beaucoup et casse facilement les cheveux, nous vous recommandons de les sécher doucement et sans mouvements puissants, de cette façon vos cheveux peuvent gagner plus de vie et avoir l’air plus forts.

5- Stimulez la croissance de vos cheveux en massant le cuir chevelu, vous verrez comment il commencera à pousser plus vite. Nous vous recommandons de masser avec de l’huile de coco pour obtenir un meilleur résultat.

