Ne-Yo aborde le divorce sur un nouveau single ‘Pinky Ring’

Ne-Yo se lance dans un nouveau chapitre.

Après avoir annoncé sa séparation d’avec sa femme, le chanteur nouvellement célibataire pousse le redémarrage avec son nouveau single “Pinky Ring” avec O.T. Genasis.

Le crooner de 40 ans pénètre dans sa zone, livrant quelques bars vantards avec un air confiant. “Vous feriez mieux d’espérer que je ne passerai pas en mode sauvage”, rape-t-il. «J’ai l’impression d’être de retour de la retraite / j’ai l’impression d’être meilleur que jamais.»

Il aborde également sa séparation d’avec sa femme de quatre ans, Crystal Renay. «Elle a rendu la bague de mariage / je l’ai transformée en bague rose», proclame-t-il. “Je ne me sens pas mal / je lui ai tout donné / Maintenant, c’est pour de meilleures choses.”

Lors d’une interview avec le podcast «Private Talk With Alexis Texas», Ne-Yo a parlé de sa séparation d’avec la mère de ses deux fils. “Il devient lentement mais sûrement de notoriété publique que ma femme et moi-même avons décidé d’aller de l’avant et de divorcer”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas une chose triste, c’est plus de nous le réalisons – bref, je ne parlerai jamais mal d’elle. Je ne suis pas cette personne. Il n’y a rien de mal à dire à son sujet. C’est une femme fantastique. Elle est la mère de mes enfants et elle le sera toujours et je la respecterai toujours. »

En plus de sortir de nouvelles musiques, Ne-Yo reviendra en tant que juge pour la quatrième saison de “World of Dance” de NBC, qui sera présentée en mai.

