Ne-Yo confirme les rumeurs de divorce

Ne-Yo a confirmé que lui et sa femme, Crystal Smith, allaient divorcer, suite à des spéculations selon lesquelles les deux s’étaient séparés.



Ne-Yo a confirmé les rumeurs selon lesquelles lui et sa femme, Crystal Smith, divorceraient. Le chanteur est retourné au podcast Private Talk cette semaine pour la deuxième partie de son interview avec l’ancienne star de cinéma pour adultes, Alexis Texas, dans laquelle il a reconnu qu’il “devenait lentement mais sûrement de notoriété publique” que lui et Crystal déposaient, en effet, pour divorce.

“Ce n’est pas une chose triste”, a-t-il poursuivi. “C’est plutôt un nous réalisant … bref, je ne parlerai jamais mal d’elle. Je ne suis pas cette personne. Il n’y a rien de mal à dire à son sujet. C’est une femme fantastique. Elle est la mère de mes enfants et elle sera toujours ça. ” Ne-Yo et Crystal se sont mariés en 2016 et ont deux fils ensemble, Shaffer Smith Jr et Roman Alexander-Raj Smith.

Frazer Harrison / .

“Pour faire court, elle a des démons comme tout le monde, comme moi”, a expliqué Ne-Yo. “Nous avons réalisé que nos démons ne s’imbriquent pas et jusqu’à ce que les deux s’emparent de nos démons personnels, ça va être juste difficile pour nous de rester mariés. C’est la fin de ce chapitre, pas la fin de ce livre. Comme je l’ai dit, c’est la mère de mes enfants et je l’aime à mort. Nous serons une famille pour toujours. ” Crystal a récemment été vue en train de faire la fête avec la star de Black Ink Crew: Chicago, Ryan Henry. Écoutez l’interview complète de Ne-Yo avec Alexis sur Private Talk ci-dessous:

