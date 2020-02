Ne-Yo et sa femme, Crystal Renay Smith, Split; Qu’est-ce qui a déclenché la rupture?

Ne-Yo pourrait bientôt être célibataire. Le crooner «Sexy Love» et sa femme, Crystal Renay Smith, se dirigeraient vers Splitsville. Le couple a des problèmes conjugaux depuis un certain temps. Crystal aurait décidé qu’elle en avait marre du juge de World Of Dance et prévoyait de déposer des documents officiels de divorce.

Crystal Renay Smith et Ne-Yo 2015 | Stephen J. Cohen / WireImage

La relation de Ne-Yo et Crystal Renay Smith

Ne-Yo et Crystal se sont rencontrés en 2014. Le chanteur de «So Sick» a déclaré au VIBE Magzine dans une interview en 2018 que Crystal devait jouer dans l’un de ses clips en tant que principale femme.

“J’ai d’abord rencontré Crystal sur ce qui était initialement censé être un clip”, a-t-il déclaré. «Je voulais tourner une petite vidéo pour l’album que je sortais à l’époque. J’allais la lancer, mais dans le processus où nous parlions et apprenions à nous connaître, il y avait un clic, il y avait une connexion. »

Ils se sont mariés en février 2016 lors d’une cérémonie en bord de mer à Los Angeles. Au moment de la cérémonie, Crystal était enceinte du premier enfant du couple. Ne-Yo a déclaré à PEOPLE Magazine que c’était un coup de foudre de rencontrer sa femme.

“Je savais en quelque sorte tout de suite”, a-t-il dit. «Dès cette première rencontre, j’ai su qu’il y avait quelque chose de différent en elle, quelque chose de spécial.»

Le chanteur a fait face à une réaction brutale pour son mariage avec Crystal après avoir échoué à épouser sa petite amie de longue date, Monyetta Shaw. Il a également été soumis à un examen approfondi après avoir révélé que Shaw avait brûlé ses tubes après que Ne-Yo lui ait dit qu’il ne voulait plus d’enfants. Lui et Shaw partagent deux enfants ensemble et après quelques bosses sur la route, Shaw, Ne-Yo et Crystal ont commencé un partenariat de coparentalité.

Ne-Yo et Crystal ont deux fils, Shaffer Chimere Smith, Jr., né en 2016 – et Roman Alexander-Raj Smith – né en 2018.

Ne-Yo et Crystal Renay Smith se séparent

Le 8 février, The Jasmine Brand a annoncé exclusivement la séparation de Ne-Yo et Crystal. Des sources ont déclaré au média que le couple avait des problèmes depuis un certain temps maintenant et d’après l’apparence de leurs comptes sur les réseaux sociaux, il y avait de nombreux signes.

Crystal a effacé sa page Instagram de toute photo contenant Ne-Yo. Elle a également partagé quelques messages cryptés qui font allusion aux problèmes auxquels ils peuvent être confrontés.

Le message du nouvel an de Ne-Yo a noté que 2019 était une année difficile pour les deux mais a promis qu’ils se battaient pour leur mariage.

“2019 a eu ses bosses et ses ecchymoses, oui bien sûr … Mais il ne s’agit pas de la difficulté, c’est de sa capacité à réaliser quand quelque chose vaut la peine de se battre et de sa volonté de passer à travers la grandeur potentielle d’une situation”, a-t-il commencé avec un sourire d’accompagnement et embrasser des photos avec Crystal. “Il n’y a rien de parfait, une leçon que nous avons tous les deux dû apprendre et enfermer. Mais parfait l’un pour l’autre est une chose réelle. Et c’est toi et moi. “

La source a également déclaré à The Jasmine Brand que Crystal était celui qui s’était éloigné. «Crystal l’a quitté. Elle en a assez », ont-ils dit.

On ne sait pas exactement quel type de problèmes le couple qui va bientôt divorcer éprouvait, mais beaucoup pensent que l’infidélité pourrait avoir été impliquée. La marque Jasmine a signalé que Crystal déposera bientôt les documents réels.