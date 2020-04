Nécessaire pour cultiver la pensée positive pendant la quarantaine: thérapeute alternatif

Mexico.- Nancy Martínez Anguiano est une thérapeute holistique, croit en l’énergie et la divinité, utilise des techniques alternatives pour guérir ses patients et a un lien spirituel avec les êtres et les énergies d’autres plans, ce qui est difficile à comprendre pour beaucoup.

“Je suis un thérapeute alternatif, ce n’est pas de la médecine, nous avons plusieurs alternatives de guérison, quand un patient vient à moi normalement c’est parce qu’il a déjà essayé de résoudre son problème avec la médecine allopathique ou avec des psychologues et qu’ils viennent avec des problèmes de maladie ou des problèmes émotionnels profonds.”

Dans Siete24 Noticias, nous discutons avec Nancy Martínez Anguiano pour en savoir un peu plus sur cette activité, mais aussi pour savoir comment visualiser et interpréter ce moment où l’humanité a été contrainte de s’arrêter et d’arrêter le rythme accéléré de la vie qui le caractérise.

“Je pense que c’est une attraction pour les oreilles de l’univers, je crois que le virus existe mais je pense qu’ils le diabolisent trop, l’augmentant davantage.”

Nancy explique que par numérologie cette année 2020, il y a eu un profond changement dans le niveau de conscience, et même depuis le début elle en a parlé avec ses patients, même certains d’entre eux ont également convenu qu’ils visualisaient un changement important, et donc cette crise À cause du coronavirus, c’est le signe sans équivoque que ce grand changement se produit pour nous tous, commente-t-il.

“Je vous invite en ce moment à ce qu’ils soient gardés à la maison, plutôt que de regarder la télévision ou des nouvelles du nombre de morts et du nombre de personnes infectées, il y a beaucoup d’informations intéressantes sur la façon de commencer l’introspection, de faire une réflexion approfondie sur les différents aspects de la vie de Chacun de nous pour commencer à faire des changements, ce ne doivent pas être les grands changements, mais ceux qui peuvent avoir un impact et avoir un effet sur nous et peut-être sur les gens de notre premier cercle, même dans notre travail. »

Nancy considère que c’est un moment que l’univers nous donne, donc plutôt que de nier la quarantaine, nous devons profiter et capitaliser sur l’instant en nous reconnaissant, en faisant un travail profond d’introspection et en essayant de vraiment profiter de ces jours pour nous-mêmes. .

Il est normal de rencontrer des amis et en général avec des gens qui sont fatigués de la course des taureaux et qui veulent aller courir, au gymnase ou à d’autres activités qu’ils font habituellement, ils veulent avoir plus de contacts avec le monde souterrain, ce qui est totalement respectable, mais il y a aussi des gens qui éveillent leur conscience et qui prennent ce temps pour parler à leur peuple, à leur partenaire, à leurs proches, voire à se réconcilier avec ceux qui ont eu des problèmes.

Nancy fait remarquer que pour beaucoup, cela peut sembler une lutte, mais c’est vraiment une question de libre arbitre dans lequel aucun côté de la balance n’est mauvais, tout le monde choisit simplement.

Il raconte qu’à cette époque, vous pouvez voir même à la télévision et sur les réseaux sociaux, une variété de sujets sur le changement de conscience qui se prépare, comme ce fut le cas de la grande méditation qui a eu lieu dans le monde le 4 avril.

Il y a des gens qui sont beaucoup plus impliqués, il y a des gens qui sont toujours étrangers et des gens qui s’intègrent, tout est respectable, c’est le travail de tout le monde et ici la libre volonté des gens entre, une fois que cela arrive on ne sait toujours pas Bien à bien quand tout se terminera, ceux qui ont fait la tâche trouveront sûrement leur chemin plus léger que ceux qui ne l’ont pas fait et qui devront peut-être le faire plus tard.

Ici, l’important sera quand ils nous donneront le feu vert pour retourner dans nos vies, chacun décidera comment y retourner. Je suis sûr que les gens qui ont fait une introspection, qui ont fait leur travail personnel, verront sûrement la vie différemment.

Malgré cette nécessité de s’arrêter pour réfléchir et changer, l’univers tout entier et la planète nous montrent que dans cette crise de très bonnes choses se produisent, à partir du moment où le ciel est nettoyé, il y a des nuits plus claires, les mers sont plus propre et les animaux l’apprécient également, qui doit être valorisé et au moment où nous revenons, nous devons avoir la conscience de prendre davantage soin de la planète, mais encore une fois, ce sera la décision de chacun.

Parlant du Mexique, Nancy voit que le pays subit un changement majeur, un bouleversement après les tremblements de 2017; Je vois un Mexique qui n’est pas encore très uni, qui est au milieu, un Mexique qui a du mal à aller de l’avant tous les jours, j’espère que nous irons pour un Mexique avec plus de responsabilité civile et émotionnelle, que nous nous soucions davantage et valorisons notre pays, notre peuple.

Nancy parle de vibration et souligne la nécessité d’augmenter la fréquence à laquelle les Mexicains vibrent; Il est nécessaire de cultiver la pensée positive qui, même si cela peut sembler un sujet galvaudé, il est temps de méditer et de libérer la haine, ce qui est plus facile qu’il n’y paraît et il existe même des outils sur les réseaux sociaux pour débuter avec ces pratiques.

De libérer la tristesse, même de manger plus sainement, que même si c’est quelque chose de simple, cela change votre vie parce que vous commencez à vous sentir renouvelé, tout va mal, les toxines commencent à quitter votre corps et vous recommencez à vous équilibrer, vous devez donc manger sainement, faire de l’exercice et méditer, il y a déjà beaucoup d’informations pour pouvoir le faire de manière très accessible, souligne Nancy.

Thérapies alternatives

Nancy a raconté à Siete24 Noticias le processus thérapeutique qu’elle suit avec ses patients, dans lequel elle utilise cinq techniques principales: le Reiki Usui tibétain, la guérison par l’imposition des mains; Fleurs de Bach, essences naturelles pour traiter diverses situations émotionnelles; La thérapie de libération des émotions, une technique qui amène le patient à l’origine du problème pour libérer rapidement les émotions; Le biodécodage, une technique qui permet de trouver la signification émotionnelle des maladies; Paire biomagnétique, équilibre interne correct de l’énergie vitale.

La première session est une session de reconnaissance pour scanner littéralement le patient. Là, une série de questions sont posées pour savoir avec quelle technique le patient sera traité initialement.

Nancy dit que les patients arrivent généralement submergés d’émotions, donc en les écoutant, vous pouvez réaliser le thème, la maladie ou les émotions qu’ils apportent. C’est à ce moment que vous déterminez quelle technique commencer et quelles autres techniques appliquer.

Avec chaque patient, la commande est toujours différente, chaque thérapie est unique et adaptée au patient. L’univers est en charge de m’envoyer les patients qui doivent venir chez moi et pour qui les thérapies de gestion peuvent être utiles.

Habituellement, les gens qui ont essayé un peu de tout arrivent et qui parfois ne savent même pas où aller, alors ils viennent avec moi; D’autres qui en savent un peu plus sur le domaine de la thérapie alternative viennent essayer les techniques que j’utilise et la recommandation se fait de bouche à oreille. Il y a des gens qui viennent traiter des problèmes plus spécifiques avec une idée beaucoup plus complète de ce qu’ils ressentent, de ce qu’ils ont, de la thérapie qu’ils veulent essayer, tous sont les bienvenus.

Beaucoup de gens viennent avec des maux émotionnels qui arrivent normalement à leur plus bas niveau, ils viennent avec de très fortes dépressions, ces types de personnes me viennent constamment. J’essaye que dès la première session ils sortent “avec un profit”.

Une thérapie dure généralement entre 3 et 4 séances, bien qu’il y en ait même qui les terminent en deux séances, quand ils me disent qu’ils se sentent bien pratiquement je les décharge et de là ils me recommandent généralement avec un membre de la famille ou une personne proche d’eux .

Personnellement, j’essaie toujours que dès la première session, ils commencent à voir les changements et je n’aime pas les avoir pour toujours, avec les techniques et le type de thérapies que je gère en un maximum de quatre sessions doivent déjà avoir les résultats attendus.

Le coût des différents types de thérapie peut varier entre 400 et 500 pesos par séance. Ce sont des thérapies qui peuvent durer deux heures par session et parfois plus. J’aime consacrer tout le temps nécessaire à chaque patient.

