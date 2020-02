Negan conseille Alpha dans The Walking Dead Episode 10.09 Sneak Peek

Negan conseille Alpha dans The Walking Dead épisode 10.09

AMC a publié un extrait de La marche MortLe prochain épisode 10.09 intitulé “Squeeze”, mettant en vedette le méchant préféré des fans Negan alors qu’il donne à Alpha de Samantha Morton des conseils sur qui pourrait être le traître potentiel parmi les Whisperers. La série devrait revenir le 23 février. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Les morts qui marchent est une histoire qui a commencé il y a 10 ans avec un homme qui essayait de retrouver sa famille. Cette famille s’est agrandie et les communautés ont progressivement pris forme. Ils se sont battus et ont survécu, ont prospéré et ont donné naissance à une nouvelle génération. C’est une histoire de l’humanité et il y a plus d’histoires à raconter.

C’est maintenant le printemps, quelques mois après la fin de la saison 9, lorsque notre groupe de survivants a osé traverser le territoire de Whisperer pendant l’hiver rigoureux. Les communautés rassemblées sont toujours confrontées aux séquelles de l’horrible démonstration de pouvoir d’Alpha, respectant à contrecœur les nouvelles limites qui leur sont imposées, tout en s’organisant en une force de combat de style milice, se préparant à une bataille qui pourrait être inévitable.

Mais les Whisperers sont une menace à nulle autre pareille. Soutenu par une horde massive de morts, c’est apparemment un combat qu’ils ne peuvent pas gagner. La question de savoir quoi faire et la peur qu’elle suscite infecteront les communautés et engendreront la paranoïa, la propagande, les agendas secrets et les luttes intestines qui les mettront à l’épreuve en tant qu’individus et en tant que société. L’idée même de savoir si la civilisation peut survivre dans un monde rempli de morts est en jeu.

Les morts qui marchent stars Norman Reedus, Danai Gurira, Melissa McBride, Cailey Fleming, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton, Cooper Andrews, Jeffrey Dean Morgan, Avi Nash, Nadia Hilker, Lauren Ridloff, Angel Theory, Dan Fogler, Samantha Morton et Ryan Hurst. Thora Birch et Kevin Carroll ont rejoint le casting de la saison 10.

