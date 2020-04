Neil Gaiman dit que Sandman de Netflix est sur le point de tourner avant le coronavirus

Neil Gaiman a fourni une mise à jour sur la prochaine série Sandman de Netflix et a révélé que la production était prête à commencer avant le retard du coronavirus.

Sandman a fait face à un long et fastidieux voyage pour obtenir le traitement en direct. Un film de Sandman est coincé dans l’enfer du développement depuis les années 90 chez Warner Bros.La star de Dark Knight Rises, Joseph Gordon-Levitt, a notamment été choisie pour diriger le film avant que le projet ne passe à la télévision.

L’année dernière, il a été annoncé que Netflix avait obtenu les droits de développer une série Sandman dans un accord massif avec Warner Bros. Television. Gaiman a récemment partagé sur sa page Tumblr que le travail sur la série se déroulait très bien avant que le coronavirus ne suspende le projet comme beaucoup d’autres:

“Ça se passe très bien, sauf que c’est en quelque sorte hibernant en ce moment jusqu’à ce que les gens recommencent à faire de la télévision. Les scripts de la première saison sont écrits, le casting a commencé, les réalisateurs sont embauchés, les décors sont en construction. Tout était prêt à entrer en production, puis nous sommes entrés dans une pause. Dès que le monde sera prêt à faire des séries télévisées, Sandman reviendra en douceur. En attendant, nous en profitons pour obtenir des scripts aussi bons que possible. »

Voici le synopsis de la série Sandman de Netflix:

Un riche mélange de mythes modernes et de fantasy sombre dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont étroitement liés, The Sandman suit les personnes et les lieux touchés par Morpheus, le roi des rêves, tout en réparant les erreurs cosmiques – et humaines – qu’il a commises pendant sa vaste existence.

Le co-scénariste de Wonder Woman, Allan Heinberg, est showrunner, écrivain et producteur exécutif de Sandman. En plus de leurs fonctions d’écrivain, Neil Gaiman et David S. Goyer sont également à bord en tant que producteurs exécutifs.

