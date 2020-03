Neil Young et d’autres diffusent des concerts pendant la quarantaine

▲ Nous ferons une production à domicile, un peu de temps ensemble, a déclaré la chanteuse née au Canada.Photo .

.

Journal La Jornada

Jeudi 19 mars 2020, p. 7

New York. La pandémie du nouveau coronavirus a contraint à suspendre les concerts et les tournées, mais de nombreux musiciens font des spectacles en ligne pour des dizaines de milliers de fans en quarantaine.

Des artistes comme Neil Young, Chris Martin de Coldplay et Christine and the Queens sont parmi eux pour les fans isolés, lorsque les gouvernements du monde entier interdisent les foules et incitent les gens à pratiquer la distanciation sociale.

“Parce que nous sommes tous à la maison et que peu de gens partent, nous essaierons de diffuser depuis mon poêle à bois, et ma femme bien-aimée filmera”, a déclaré Young sur son site Internet. Ce sera une production à domicile, quelques chansons, un peu de temps ensemble, a-t-il dit.

Pendant ce temps, le chanteur de Coldplay Martin a fait un show sur Instagram lundi dernier, un concert beaucoup plus intime qu’il ne le propose dans d’énormes stades avec son groupe britannique. Il a accepté les demandes des internautes et a chanté l’un de ses premiers succès, Yellow et Viva la vida.

L’émission virtuelle de Martin faisait partie d’une collaboration entre l’OMS et Global Citizen, une organisation qui cherche à lutter contre l’extrême pauvreté Together, At Home.

Pendant ce temps, la star de country Keith Urban, forcée d’annuler un spectacle à Houston, a rejoint son épouse, l’actrice Nicole Kidman, pour un concert. “Nous sommes là où nous stockons tout, et nous avons pensé que nous pourrions allumer l’appareil photo, l’iPhone et le diffuser.”

Non seulement le monde de la pop et du rock fait des spectacles en ligne, mais aussi celui de la musique classique, et de nombreuses compagnies ouvrent leurs archives de concerts et les diffusent gratuitement.

Le New York Metropolitan Opera, fermé tout le mois de mars pour coronavirus, diffuse chaque jour en ligne un spectacle différent de sa collection des 14 dernières années, qui comprend Carmen et La Bohème. La Philharmonie de Berlin, fermée jusqu’au 19 avril, diffuse également des concerts à partir de ses archives.

.