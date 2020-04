Nelly Fans se rassemble après une réclamation audacieuse de l’Air Force 1 de Rocky A $ AP

Comme “Candyman”, si l’on dit “Air Force 1” trois fois devant un miroir, la légende veut que Nelly apparaisse – bandaid et tout.



Bien que Nelly n’ait pas été aussi active qu’il l’était une fois au début du millénaire, ses fans sont restés indéfectiblement fidèles à la légende de Saint-Louis. Tant et si bien que lorsque la nouvelle a éclaté que A $ AP Rocky aurait pris le crédit d’avoir popularisé la sneaker emblématique de Nike Air Force 1, l’armée Lunatic est arrivée en masse. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’un rappel sévère soit émis par des centaines de voix, dont beaucoup se sont empressées de désigner Nelly et, par extension, les St. Lunatics, en tant que véritables innovateurs de ce département.

N’oublions pas qu’en 2002, Nelly a lancé son deuxième album Nellyville avec le single classique “Air Force 1s”. Grâce à un refrain infectieux pesant sur le traîneau, la chaussure Nike est rapidement devenue un article incontournable – en particulier pour les fans de banlieue qui ne faisaient que plonger dans le monde de la culture des sneakers. De toute évidence, les fans n’ont pas accepté avec bonté la présomption de Rocky, comme l’a indiqué une lecture sur Twitter.

Et tandis que le récit de Rocky a été rapidement dissipé, au moins par une démographie vocale, Just Blaze a pris un moment pour exposer sa propre perspective sur le sujet. “Respectueusement, Rocky et Nelly sont des potes. Mais nous avons été en train de les faire ici”, maintient-il, faisant allusion à son arrivée dans le New Jersey. “Et je me risquerais à dire que si nous les faisons aussi loin que nous l’avons fait, c’est pour cette raison que nous avons eu une chanson à leur sujet qui avait besoin de 2 ronronnements dans le Midwest. STYLES TRAVEL. Hov n’a pas” costume bébé, Nike blanc “pour cela. “

Si ce n’est pour rien, il est intéressant de voir comment les fans de Nelly roulent ou meurent, témoignant de l’impact de sa course épique il y a toutes ces années. Où en êtes-vous sur le sujet – Nelly a-t-elle mis pour la première fois “Air Force 1” sur votre radar?

.