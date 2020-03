Nelly taquine la relance de la marque Apple Bottoms

Nelly a laissé entendre que sa marque emblématique de denim du début des années 2000, Apple Bottoms, verra une relance cette année.



Nelly semble ramener sa marque emblématique Apple Bottoms pour les temps modernes, après avoir fait allusion à un retour sur son compte Instagram. Le poids lourd du hip-hop du Sud a publié samedi une image du logo de la marque. “C’est à peu près à ce moment-là … !!!!!!!!!!!!!!!” il a écrit dans la légende. “Ne l’appelle pas un retour .. !!!!!”

Nelly a initialement lancé Apple Bottoms en 2003 en tant que marque de denim, mais elle s’est ensuite étendue aux vêtements, aux accessoires et au parfum. Nelly a même effectué une recherche d’un modèle pour représenter le label dans le cadre du lancement, dans un épisode de Inside Out de VH1 intitulé “Nelly: The Search for Miss Applebottom”.

Thos Robinson

Apple Bottoms a été référencé dans d’innombrables chansons, dont «Overnight Celebrity» de Twista, Flo Rida et «Low» de T-Pain, «Shake That» d’Eminem et, bien sûr, «Applebottom Jeans» de T-Pain. La dernière campagne publicitaire de la marque remonte à 2010, il sera donc intéressant de voir comment Nelly prévoit de revisiter le Apple Bottoms afin de s’adapter au style des années 2020. En attendant le retour d’Apple Bottoms, retrouvez Nelly en spectacle au festival Lovers & Friends qui se déroulera les 8 et 9 mai à Los Angeles.

