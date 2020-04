Nelly usurpée par sa petite amie Shantel Jackson avec un clip IG “Dilemma”

Nelly pourrait vouloir cacher ses vêtements parce que sa petite amie, Shantel Jackson, a emmené les fans dans un voyage dans le passé avec “Dilemma”.



Ce sont des jours étranges dans lesquels nous vivons actuellement, et les gens profitent de leur temps de manière isolée. Le monde est peut-être sous quarantaine COVID-19, mais les gens se divertissent, ainsi que les autres, en partageant des vidéos amusantes sur les réseaux sociaux. Comme elle avait quelques heures à perdre, Shantel Jackson, la petite amie du rappeur Nelly, s’est déguisée en son beau et a recréé son look à partir du clip vidéo de son single à succès “Dilemma”.



La chanson mettait en vedette la chanteuse de Destiny’s Child, Kelly Rowland, qui a été critiquée de manière ludique au fil des ans pour avoir envoyé à Nelly un texte dans le visuel qui semblait provenir d’une feuille de calcul Microsoft Excel. Shantel s’est adapté pour imiter son homme et a synchronisé les paroles de ses paroles avec l’appareil photo. Ses amis ont commenté des émojis rieurs, dont Porsha Williams et Tamar Braxton.

Un de ses partisans a déclaré qu’elle ressemblait plus à une DeBarge qu’à Nelly, mais Somaya Reece a déclaré à Shantel que son impression était parfaite. “Tout d’abord, vos sourcils sont parfaits. Deuxièmement, vous avez amené votre homme aux gestes de la main”, écrit-elle. Découvrez Shantel Jackson se faisant passer pour son petit ami Nelly et faites-nous savoir comment vous pensez qu’elle a fait.

