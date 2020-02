NeNe Leakes dénonce Kenya Moore et RHOA «Mean Girls» pour «intimidation» Tanya Sam

NeNe Leakes de The Real Housewives of Atlanta a été activée et désactivée pendant la saison 12. Bien qu’elle ne soit pas dans l’épisode diffusé dimanche soir, elle avait beaucoup à dire sur ce qu’elle avait vu. Des fuites se sont manifestées contre Kenya Moore et les filles pour avoir «intimidé» Tanya Sam dans l’épisode.

Kenya Moore et Tanya Sam | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . / Prince Williams / Wireimage

Dans l’épisode 13 de la saison 12 de RHOA, Moore confronte Sam à propos d’elle essayant de l’ombrager pour avoir utilisé une perruque. L’ancienne reine de beauté a toujours dit qu’elle avait des cheveux naturels et qu’elle n’utilisait pas de perruques. Moore a dit à Sam qu’elle affectait son entreprise en disant qu’elle utilise des perruques car ce n’est pas ainsi qu’elle se commercialise.

Le coup le plus bas est survenu lorsque Moore a invité la «dame aux cookies» au déjeuner auquel Cynthia Bailey et Eva Marcille ont également assisté. C’est elle qui aurait flirté avec le mari de Sam. Moore voulait qu’ils soient confrontés devant les caméras et tout le monde.

Après que Leakes ait regardé l’épisode, elle est allée sur Instagram pour exprimer ses griefs contre Leakes.

“Je viens de regarder l’épisode de ce soir comme …”, a écrit Leakes avec un emoji surpris attaché. “N’est-ce pas des TAUREAUX BULLYING ***! TOUT LE MONDE à la table me semble affreux! Vous le comprendrez un jour parce que je l’ai déjà fait. “

Leakes a également ajouté qu’elle ne ferait pas une apparition dans l’épisode mais qu’elle reviendrait la semaine prochaine.

Les fuites n’étaient pas encore terminées, alors qu’elle a également tweeté sur l’hypocrisie.

“Il y a beaucoup de choses que les autres peuvent faire que je ne peux pas faire pour une raison quelconque, mais si vous ne voyez pas que toute la table était un groupe de filles méchantes mangeant des cookies … deux mots: vous aveugles”, a tweeté Leakes .

Il y a beaucoup de choses que les autres peuvent faire que je NE PEUX PAS FAIRE pour une raison quelconque, mais si vous ne pouvez pas tous le voir, le tableau ENTIER était un groupe de MOYENS FILLES MANGEANT DES COOKIES… .2 mots, VOUS AVEUGLEZ

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 10 février 2020

Les fans de «RHOA» avec NeNe Leakes

Après que Leakes ait souligné le plan de Moore, Marlo Hampton a répondu sur Instagram en accord avec son observation.

“Fille, j’étais comme WTF,” répondit Hampton. «Cette fille est si méchante et malheureuse. C’est triste.”

Les fans de RHOA se sont rangés du côté de Leakes et ont appelé Moore pour sa façon horrible de gérer les choses avec Sam.

“Le Kenya a été méchant dans le passé mais ce soir, elle était dégoûtante”, a répondu un fan. «C’est triste de voir une femme adulte essayer d’humilier une autre femme adulte. La jalousie est tellement réelle. “

“J’ai trouvé cette scène dégoûtante et juste des filles méchantes”, a ajouté un spectateur. «Et personne n’en a parlé. Est-ce que tout le monde a soif d’un chèque? »

Moore n’était pas le seul à être traîné, car les fans ont également poursuivi Bailey pour s’asseoir silencieusement et permettre aux choses de se produire.

“J’ai été plus déçu de Cynthia”, a commenté un autre fan. «Je savais que le Kenya était au plus bas. Cynthia aurait pu l’arrêter, mais elle ne l’a pas fait. Je ne sais pas pourquoi Eva est dans l’émission. “

“Cynthia est dégoûtante d’avoir laissé ce comportement se poursuivre de la part de son amie Kenya”, a déclaré une autre téléspectatrice. «Elle prétend être une bonne personne, mais honnêtement, elle ne l’est pas. Corrigez votre ami. J’espère que Dieu pardonne votre comportement pour être intervenu ou pour ne pas être intervenu. »

Kenya Moore veut que Tanya Sam soit transformée en femme au foyer

Malgré leurs différences, Moore a déclaré qu’elle pense que Sam devrait se voir offrir une pêche et devenir femme au foyer à temps plein.

“Je pense que Tanya mérite une pêche”, a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. “Je pense qu’elle est intéressante, elle est un peu excentrique et je pense qu’elle a un côté sombre.”

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.