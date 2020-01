NeNe Leakes dit que le Kenya Moore a besoin de «cracher dessus» et que les fans sont en conflit

NeNe Leakes et Kenya Moore se disputent The Real Housewives of Atlanta. Les stars de Bravo sont en désaccord les unes avec les autres et les téléspectateurs parlent du célèbre «Spit Gate» à la télévision. Une bande-annonce de mi-saison a été dévoilée aux fans cette semaine qui montre ce qui se passe dans la téléréalité et les choses se réchauffent.

NeNe Leakes | Gary Gershoff / .

Leakes a eu un moment particulièrement difficile dans la saison 12 pour raviver ses amitiés avec les stars de RHOA. Elle se dispute avec Cynthia Bailey, Porsha Williams et Moore. Dans l’épisode de la semaine dernière, nous avons vu comment elle essayait de régler les choses avec Bailey mais était constamment interrompue.

Dans la bande-annonce, les fans peuvent voir que Leakes et Williams se rapprochent pour une réconciliation.

“Je t’aime comme une grande sœur, et je suis désolé”, dit Leakes à Williams avant de s’embrasser. “Ça a été vraiment difficile sans toi.”

Vers la fin de la bande-annonce, il y a deux confrontations entre Leakes et Moore. Le dernier a l’air extrêmement intense avec des fuites qui tentent de cracher sur Moore.

Après que le clip soit devenu viral, Leakes s’est tourné vers Twitter pour réagir et a déclaré que Moore méritait d’être craché.

“Elle a besoin de cracher dessus [with] toutes les choses horribles qu’elle a dites et faites », a tweeté la star de RHOA. «De commencer constamment à faire du sh ** avec moi toute la saison, à m’allonger sur moi, à dire que je suis sous drogue et bipolaire. De plus, ce tweet récent qu’elle a posté, alors profitez du moment. J’ai fait l’acte mais je n’ai pas craché. J’aimerais bien l’avoir. Pas de regrets.”

Elle a besoin de 2 être craché avec toutes les choses horribles qu’elle a dit et fait! De constamment commencer à me chier toute la saison, allongé sur moi, disant que je suis sous drogue et bipolaire. De plus, ce tweet récent qu’elle a posté alors profitez du moment! J’ai fait l’acte, mais je n’ai pas craché! J’aurais aimé l’avoir! Pas de regrets

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 16 janvier 2020

Les fans de «RHOA» sont divisés

Le tweet de Leakes a divisé les fans. Bien que certains téléspectateurs aient soutenu The New Normal alun, beaucoup étaient en conflit avec l’attitude qu’elle adoptait.

“Vous avez perdu la lumière sœur”, a écrit un fan. «Cracher / frapper n’est jamais correct. Il est temps pour vous de prendre du recul et de vous rappeler qui vous étiez avant tout cela. Vous n’êtes plus l’une des raisons pour lesquelles nous sommes tous tombés amoureux de vous au début. “

“Tu es un monstre. Que vous est-il arrivé? », A observé un autre fan.

«Le Kenya est un animal, elle a obtenu ce qu’elle méritait. Je suis content que NeNe soit la seule à s’être tenue à elle. Le Kenya a attaqué chaque personne contre les femmes au foyer et leurs maris », a ajouté un téléspectateur.

“Le Kenya aime jeter beaucoup d’ombre et quand les gens viennent pour elle, elle crie pour la sécurité”, a commenté un utilisateur de Twitter. “Si vous remarquez chaque problème qu’elle a eu avec un acteur, elle court pour les collines.”

“Cracher sur quelqu’un est une agression et vous pouvez être arrêté”, a écrit un autre utilisateur de Twitter. «Honte à vous, NeNe. La dernière fois que j’ai vu quelqu’un cracher, c’était sur Flava of Love quand la fille blanche a craché sur New York, tout simplement méchant. »

Nene Leakes a-t-il craché sur Kenya Moore?

En novembre, Moore a fait une apparition au Wendy Williams Show où elle a parlé de son conflit avec Leakes.

“J’ai eu une grossesse à haut risque, que je voulais toute ma vie, elle ne m’a jamais appelé”, a déclaré Moore à Williams. «Quand je me suis présentée, elle n’a jamais vérifié mon enfant. Elle n’a jamais dit “Tout va bien?” Quand elle a appris que je n’allais pas participer à l’émission. Elle n’a jamais dit: «Ça va, ma fille, tu as besoin de quelque chose?» Et puis quand elle m’a vue enceinte de huit mois, elle m’a appelé un monstre et a dit que mon enfant était un buffle et qu’elle lançait des insultes. »

Après la confrontation entre les deux, c’est quand l’incident s’est produit et que Moore a vu Leakes «colporter» sa salive.

“Elle a essayé d’agir comme si elle allait cracher sur moi”, a révélé Moore. “Vous le verrez sur le salon.”

Le même jour, Leakes a appelé Williams au téléphone et l’animateur de télévision lui a fait renverser le thé. Leakes lui a dit qu’il y avait une intention de cracher mais elle ne l’a jamais fait.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 21 h. ET sur Bravo.