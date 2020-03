Nene Leakes dit que le partage de Kenya Moore et Marc Daly est «Karma»

Nene Leakes de The Real Housewives of Atlanta fait monter sa rivalité avec Kenya Moore à un tout autre niveau. Les stars de Bravo étaient en désaccord les unes avec les autres et leur drame a débordé de l’émission à la presse. Ils ont tous deux mené des entretiens parlant négativement l’un de l’autre et Leakes vient de relever la barre. Dans une récente déclaration, «la pêche la plus savoureuse d’Atlanta» a déclaré que la séparation de sa co-star avec son mari Marc Daly était le résultat du «karma».

Nene Leakes et Kenya Moore | Noel Vasquez / . / Prince Williams / WireImage

“C’est du karma”, a déclaré Leakes à People lorsqu’on l’a interrogé sur l’annonce de la séparation de Moore et Daly en septembre. “Ce qui se passe, revient, et le Kenya a eu cette venue.”

Les fuites ont évoqué tout le désordre que Moore a créé pour les autres femmes au foyer, se mêlant de leurs mariages et faisant passer des rumeurs devant les caméras.

“Elle a interféré avec d’autres filles dans les relations de cette émission”, a ajouté Leakes. «Il y a des années, lorsque [Phaedra Parks] était marié à [Apollo Nida], Le Kenya jouait avec toute la situation. Et puis cette année, elle amène une autre femme devant [Tanya Sam], disant que l’homme de Tanya [Paul Judge] triché, essayant de faire quelque chose à leur relation. De plus, elle avait discuté de moi et de ma relation dans le passé. Alors maintenant que votre relation s’est effondrée? Bien. Tu le méritais.”

L’alun de Glee n’est pas «désolé pour [Moore] du tout.”

“Quand vous avez fait des choses comme ça, il est très difficile pour quelqu’un de se sentir tout sauf heureux. Vous avez le vôtre », at-elle conclu.

Kenya Moore est-il menacé par Nene Leakes?

Moore a dit que Leakes allait être éliminée de RHOA parce qu’elle ne semble plus intéresser les producteurs. La revendication précédente est quelque chose que Leakes réprimande complètement et avait une théorie sur les raisons pour lesquelles Moore l’aimerait hors de la série.

“Je pense que parfois, lorsque vous êtes cette personnalité, qui est puissante – comme moi, vous êtes là depuis le premier jour – j’ai l’impression d’être une menace pour certaines filles”, a expliqué Leakes à Entertainment Tonight. «Je ne sais pas pourquoi, car je pense personnellement que tout le monde a sa propre voie. Le problème est que vous ne traversez pas dans ma voie. Reste là-bas. Nous ne voulons pas avoir d’accident de voiture! Restez dans votre voie, fille. “

Leakes croit que Moore veut être la «reine du spectacle».

“Je pense qu’elle aimerait que je parte, alors elle pourrait être, dans son esprit, la tête de la série, ou la reine de la série, ou celle dont tout le monde parle”, a ajouté Leakes. «Avec moi là-bas, c’est très difficile pour elle d’avoir ce genre de chose. Donc, je pense aussi que si je quitte la série et que le Kenya reste dans la série, elle sera la fin de la série. »

Dans un tweet, Leakes a expliqué qu’elle n’avait été coupée d’aucun épisode.

“Je n’ai été coupé d’aucun épisode”, a tweeté Leakes. «J’ai négocié mes épisodes comme tout le monde. Je reçois chaque centime que j’ai demandé. Merci d’avoir demandé et clarifié cela Andy, cela signifie beaucoup pour moi. »

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.