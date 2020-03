Nene Leakes ‘effrayé’ après une émission de comédie annulée au milieu d’une épidémie de coronavirus

Nene Leakes de The Real Housewives of Atlanta a été affectée par l’épidémie du coronavirus. Les autorités des États-Unis ont suggéré aux citoyens d’éviter d’être dans une grande foule et de pratiquer la distanciation sociale. Les effets de ces conseils sont que de nombreux lieux de divertissement ferment au public. Leakes a annoncé que sa tournée de comédie sera momentanément interrompue pour le bien-être des gens.

Nene Leakes | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

«Merci à tous ceux qui ont acheté des billets pour mon« Ladies Night Out Comedy Show Vegas », a-t-elle tweeté. “Désolé, mais nous avons appris [from] le casino que nous sommes reportés. De plus, MGM Casino à DC / Maryland fermera ses portes [TONIGHT] indéfiniment, donc Swagg Boutique) est maintenant fermé jusqu’à ce que nous ayons le mot de rouvrir. »

Merci à tous ceux qui ont acheté un billet pour mon Ladies Night Out Comedy Show Vegas! Désolé mais nous avons reçu un mot du casino que nous avons reporté. Le casino MGM de DC / Maryland fermera également TONITE indéfiniment, donc Swagg Boutique) est maintenant fermé jusqu’à ce que nous ayons le mot de rouvrir

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 15 mars 2020

Dans un deuxième tweet, Leakes a ajouté: «lorsque les casinos ferment, sh ** est réel. J’ai peur.”

Quand les casinos ferment, la merde est réelle, j’ai peur

– NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 15 mars 2020

Bravo fait des changements

La production télévisuelle a également été affectée par l’épidémie de coronavirus et RHOA a été touchée par les modifications. Bien que la saison 12 ait déjà été complètement filmée, les dames devaient se réunir dans les prochains jours pour les retrouvailles. Pour l’instant, Andy Cohen a confirmé que l’enregistrement avait été reporté pour le moment.

«Reporté! OMG, nous avons tous besoin de quelque chose à attendre et vous l’obtiendrez », a répondu Cohen sur Twitter à un fan.

Une autre émission de Bravo qui a été touchée était Watch What Happens Live. L’émission de fin de soirée animée par Cohen a également informé tous les fans qu’il n’y aurait pas d’autres enregistrements pour l’instant.

“Par mesure de précaution, déclarant vendredi 13 mars, Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen suspendra la production”, a lu un communiqué publié par Cohen sur Twitter. «À l’exception d’un épisode déjà enregistré diffusé le 19/03, il n’y aura pour le moment aucun nouvel épisode. La situation est surveillée et nous informerons notre public lorsque nous reprendrons notre production en direct. »

Nene Leakes était prête pour les retrouvailles

Avec les retrouvailles de la saison 12 de RHOA reportées, les fans devront attendre pour voir tout ce que Leakes a promis. L’OG de l’ATL a taquiné qu’elle allait s’attaquer à certaines des femmes avec lesquelles elle était en désaccord.

«Ces filles… elles vont comprendre, laissez-moi vous dire. Ce n’est pas une menace, c’est une promesse », a taquiné Leakes lors d’une interview avec People.

Leakes a promis qu’elle irait à la réunion avec un look fabuleux et tout enflammé – avec sa couronne et tout.

“Je vais être battu de la tête aux pieds pendant que je le fais, assis là avec un visage plein, une perruque, une robe, des talons hauts aussi hauts, un look fabuleux et démolissant la maison”, a poursuivi Leakes. «Je vais chercher ces filles, je vais le faire très bien et je vais bien dormir et bien. Mon argent est-il sur mon compte? Je vous remercie. La reine est là, vous ne pouvez jamais porter la couronne. Ils portent tous des diadèmes. “

Leakes a déclaré qu’elle serait complètement différente de la façon dont elle avait agi lors des retrouvailles de la saison 11. Elle a expliqué que l’année dernière, elle s’était sentie aveugle par les filles et avait fermé complètement.

“Cela ne se reproduira plus”, a-t-elle ajouté. «Tout au long de la saison, ces filles ont eu une chose méchante après l’autre à dire de moi. Ils ont participé à leurs entretiens et ont littéralement essayé de me rôtir. Tous! Et vous vous attendez vraiment à ce que je ne vous dise rien? Pensez-vous vraiment que je suis cette fille? Je me suis allongé un peu, mais maintenant, je viens chercher ta perruque. Tu ne vas jamais me parler et penser que tu ne vas pas le récupérer. “

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.