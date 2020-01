NeNe Leakes envisage “ sérieusement ” de quitter la série après le combat du Kenya Moore, selon une source

NeNe Leakes a réussi jusqu’ici avec Kenya Moore. Alors que les stars de la télévision ont eu de nombreux affrontements dans le passé, le drame a semblé atteindre un nouveau sommet dans la dernière saison de Real Housewives of Atlanta.

RHOA La saison 12 a vu Leakes et Moore se lancer dans de nombreuses altercations verbales et presque tomber. Tout est devenu si intense et écrasant que Leakes envisagerait de quitter le spectacle.

NeNe Leakes dans une interview en 2019 | Noel Vasquez / .

Pourquoi NeNe Leakes et Kenya Moore se disputent-ils?

Moore a déclaré au Wendy Williams Show en novembre 2019 que des problèmes sont apparus après que l’ancienne reine de beauté est tombée enceinte de sa fille, Brooklyn, née le 4 novembre 2018.

“J’ai eu une grossesse à haut risque, que je voulais toute ma vie, elle ne m’a jamais appelé”, a déclaré Moore à l’animatrice Wendy Williams. «Quand je me suis présentée, elle n’a jamais vérifié mon enfant. Elle n’a jamais dit: “Tout va bien?” Quand elle a appris que je n’allais pas participer à l’émission. Elle n’a jamais dit: «Ça va, ma fille, tu as besoin de quelque chose?» Et puis quand elle m’a vue enceinte de huit mois, elle m’a appelé un monstre et a dit que mon enfant était un buffle et qu’elle lançait des insultes. »

Pour sa part, Leakes a affirmé que c’était Moore qui avait de faibles compétences en communication.

Moore a continué en disant à Williams que Leakes avait essayé de cracher sur elle et que les téléspectateurs auraient la chance de voir le moment de la saison 12. Dans la bande-annonce de la mi-saison, qui est sortie début janvier, Leakes peut être vu en train de faire un mouvement de crachat lors d’une dispute avec Moore.

Alors que la saison continue de se dérouler, Leakes et Moore ont échangé des barbes et se dénigrent mutuellement. Récemment, Leakes a critiqué Moore sur Twitter, l’accusant de «constamment commencer à baiser» et de «mentir» sur elle.

NeNe Leakes se lasserait apparemment du drame

Une source a déclaré à HollywoodLife le 19 janvier que Leakes envisageait “sérieusement” si elle continuerait à apparaître sur RHOA.

“Nene envisage sérieusement plus que jamais si elle va faire une autre saison de Housewives”, a déclaré la source. “Le spectacle est vraiment un travail pour elle maintenant et elle ne l’aime plus comme avant.”

Les fuites, selon la source, ont l’impression que le drame n’en vaut pas la peine.

“Elle est en mode de travail total et elle ne sait tout simplement pas si discuter avec des femmes qu’elle n’aime pas s’entourer à d’autres fins que le travail en vaut la peine”, a poursuivi l’initié. «Elle est reconnaissante de ce que le spectacle a fait pour elle, mais elle ne sait pas combien le stress en vaut la peine. Les combats comme ça ne sont tout simplement plus quelque chose dont elle veut faire partie. »

La source a noté que Leakes n’avait toujours pas pris sa décision.

En décembre, Leakes elle-même a déclaré au magasin qu’elle ne savait pas si elle avait un avenir dans la série.

“Je ne sais pas … Je ne sais vraiment pas ça. Je ne sais jamais vraiment ce que je fais jusqu’à la fin de la saison et nous en parlons », a-t-elle expliqué. Mais elle a continué à exprimer ses frustrations face à de nombreuses situations, y compris «des choses en coulisses» que les téléspectateurs «ne voient pas».

Il reste à voir si Leakes partira réellement. Mais pour l’instant, elle est toujours là. N’oubliez pas que vous pouvez regarder The Real Housewives of Atlanta tous les dimanches à 20 h. ET / PT sur Bravo.