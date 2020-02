NeNe Leakes fait-il plus que le reste du casting de ‘RHOA’?

The Real Housewives of Atlanta est un énorme succès et le fait depuis un certain temps. La série de téléréalité pour première en 2008 et les fans de l’émission vivent pratiquement pour le drame qui est au centre de chaque épisode. Se concentrant sur six femmes, il se concentre sur leurs modes de vie somptueux, leurs amitiés et leurs relations.

Les principales stars de la série sont Porsha Williams, Kenya Moore, Eva Marcille, NeNe Leakes, Kandi Burruss et Cynthia Bailey, et il ne fait aucun doute que chaque acteur est payé un joli sou par saison. En fait, la série est si populaire qu’elle est actuellement l’une des émissions les plus regardées à la télévision aujourd’hui.

Il y a eu plusieurs retombées, et il semble presque que chaque saison soit encore meilleure que la précédente. Tout comme les castings de la plupart des émissions, il y a certainement des différences dans le montant d’argent que chaque acteur reçoit par saison. Cela peut provoquer des sentiments amers et de l’animosité, surtout s’il y a quelqu’un qui gagne beaucoup plus que tout le monde. Alors, est-il vrai que NeNe Leakes fait plus que le reste du casting de The Real Housewives of Atlanta?

NeNe Leakes n’est pas étranger au drame

NeNe Leakes | Gary Gershoff / .

Lorsque vous êtes un acteur d’une émission de téléréalité comme RHOA, le drame n’est qu’une partie du travail.

Selon LoveBScott, NeNe a eu quelques frictions avec les producteurs récemment, et cela commence vraiment à affecter tout le monde de la manière la plus négative possible. Alors, que s’est-il passé exactement?

Eh bien, Leakes a non seulement déchiré la chemise de l’un des caméramans lors d’une altercation, mais elle est allée jusqu’à assommer l’un des autres membres de l’équipage. En conséquence, elle est connue comme une sorte de paria, et n’est pas vraiment acceptée par les autres femmes au foyer ou membres d’équipage.

Elle n’a pas exactement la meilleure disposition non plus, et ce n’est pas si agréable d’être avec elle. Ajoutez le drame sur la maladie de son mari, et elle n’est pas la plus populaire parmi ses co-stars.

Les salaires de tous les acteurs

Quels sont les salaires de chaque acteur? Kandi Burruss, qui apparaît dans la série depuis la saison 2, est extrêmement bien payé, rapportant 2,3 millions de dollars. Cynthia Bailey a rejoint le casting en 2010 et gagne de l’argent, récoltant 1,8 million de dollars pour la saison 12.

Kenya Moore, qui est apparue pour la première fois dans la saison 5, a récemment obtenu une baisse de salaire, faisant passer son salaire de 1,5 million de dollars à seulement 500 000 $ après avoir été licenciée puis réengagée pour la série.

Porsha Williams a également rejoint le casting de la saison 5 et ne reçoit pas exactement de changement de chump, étant payé 1,3 million de dollars pour la saison 12. Et puis il y a Eva Marcille qui a rejoint le spectacle à temps plein dans la saison 11 et fait beaucoup moins que les autres. Combien est-elle payée?

Après trois saisons dans l’émission, elle obtient 275 000 $, soit seulement 25 000 $ de plus qu’auparavant. Alors, qui est la femme au foyer la mieux payée de la série?

NeNe Leakes fait-il plus que le reste du casting?

En fait, elle le fait. Les autres membres de la distribution de The Real Housewives of Atlanta ne font pas exactement de maigres salaires, alors qu’est-ce que Leakes est payé?

Eh bien, elle rapporte 2,85 millions de dollars pour la saison 12, plus que quiconque dans la série. Il s’agit d’une légère augmentation par rapport à son salaire précédent de 2,75 millions de dollars, ce qui est toujours une somme d’argent à couper le souffle.

La plupart des gens ne savent pas ce que cela doit être de gagner un salaire comme ça pendant un an seulement, mais pour NeNe Leakes, tout est dans la journée.