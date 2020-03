Nene Leakes from ‘RHOA’ nie la revendication de Wendy Williams de profilage racial à Bergdorf Goodman

Nene Leakes de The Real Housewives of Atlanta passe la semaine à New York et se retrouve entre amis. Au cours du week-end, la star de Bravo a rencontré la co-star Marlo Hampton et la meilleure amie Wendy Williams. Ce dernier a évoqué la virée shopping du trio à Bergdorf Goodman. Cependant, elle a révélé que la sortie a tourné au vinaigre car ils étaient suivis par la sécurité.

Nene Leakes et Wendy Williams | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU via . / Johnny Nunez / WireImage

Ce que Wendy Williams a dit de l’incident

Dans l’épisode de lundi de The Wendy Williams Show, l’animatrice de télévision titulaire a donné un récapitulatif de son voyage de shopping avec Leakes et Hampton.

«Nene a envoyé sa voiture. La voiture est venue me chercher [and] m’a déposé à Bergdorf. Les filles attendaient. C’est comme une suite glamour qu’ils ont à Bergdorf », a déclaré Williams lors de son talk-show. «Nous avions chacun une vendeuse. Nous leur avons donné chacune de nos tailles. Ils vont chercher des trucs… Nene a acheté une poignée de robes. Marlo a chargé tout un tas de trucs. »

Williams a dit qu’ils avaient tous acheté quelque chose et même déjeuné au grand magasin. C’est alors qu’elle prétend avoir remarqué qu’ils étaient suivis par la sécurité.

«Nous n’avons pas seulement fait des achats, nous sommes montés à l’étage et avons déjeuné – tout ça. Nous prenons tous les trois la relève. Et puis-je vous dire quelque chose sur la sécurité? Ils nous ont traités comme «le capot» qu’ils nous traitent », a-t-elle affirmé. «Vous pouvez gagner ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez mais quand vous êtes ce que vous êtes, vous feriez mieux de ne pas être surpris de la façon dont les gens vous traitent. Nous avons été suivis comme si nous allions faire quelque chose. »

Ce que Nene Leakes a rappelé à propos de la virée shopping

Après que Williams ait raconté son histoire, The Breakfast Club a interrogé Leakes sur le voyage de shopping. La star de RHOA se souvient de leur expérience très différemment de ce que l’animateur de talk-show de jour a dit lors de son segment “Hot Topics”.

“J’étais là, mais je ne l’ai pas vu comme elle l’a vu, je ne l’ai pas vu comme Marlo l’a vu”, a-t-elle déclaré. “J’ai vu la sécurité, mais je pensais juste que la sécurité était là, je ne sais pas.”

Leakes a également noté que lorsqu’ils ont parlé dans le magasin, Williams a acheté quelque chose instantanément.

“J’ai l’impression qu’elle et Marlo jouaient un peu dans le magasin, comme jouer en riant”, a poursuivi Leakes. “Marlo m’en a parlé, elle a dit:” Savez-vous que la sécurité nous suit depuis que nous sommes arrivés? ” Je ne leur ai prêté aucune attention et Marlo a dit: «Je pense qu’ils sont juste fascinés.»

Bergdorf Goodman réagit aux réclamations de Wendy Williams

Après la nouvelle de la visite de Williams au luxueux grand magasin, Bergdorf Goodman a publié une déclaration.

“Bergdorf Goodman et sa société mère, Neiman Marcus Group, sont déterminés à garantir que tous les acheteurs, invités et employés soient traités avec respect et dignité dans un environnement d’achat sûr et sécurisé”, indique le communiqué obtenu par BET. “Nos politiques interdisent strictement le profilage de toute nature, et toute réclamation fera l’objet d’une enquête approfondie.”

Wendy Williams clarifie l’incident

Dans l’épisode de mercredi de The Wendy Williams Show, l’hôte titulaire a raconté l’histoire et rempli les parties manquantes pour clarifier l’incident. Williams a dit qu’elle n’était pas entrée dans ce grand magasin depuis 20 ans en raison d’un incident auparavant.

«Ils m’ont immédiatement emmenée au rayon des grandes filles et j’ai ressenti une sécurité intense autour de moi dans ce magasin. J’ai dit: “Non seulement je n’aime pas ce quartier, [but I also] je n’aime pas ce magasin, je ne vais pas y retourner. “Je n’y étais pas retourné depuis 20 ans”, a déclaré Williams à propos de son incident antérieur dans le magasin.

«Mes deux copines de l’extérieur de la ville voulaient y aller. On arrive au magasin… ambiance totalement différente. Je n’ai senti aucun souffle chaud sur mon cou. Nous avions chacun nos propres vendeurs. Nous avons déjeuné, fait du shopping, très bien traité », a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle ne la mentionne pas par son nom, Leakes a déclaré que c’était Hampton qui avait mentionné qu’ils étaient suivis par la sécurité. Williams a ajouté que cela s’était produit alors qu’ils se disaient au revoir et quittaient le magasin.

“L’un d’eux dit:” vous vous rendez compte que nous avons été suivis tout le temps “. C’est la partie que j’ai laissée de côté,” a poursuivi Williams. “Beaucoup d’entre vous ont dit:” Eh bien, Wendy, si vous étiez suivie, pourquoi avez-vous acheté quelque chose? “Je n’en savais rien. Il y a des gens qui regardent ce genre de choses. Lorsque vous êtes né brun, c’est juste une chose naturelle. Je suis assez intelligent pour comprendre quand j’ai été gracieusement traité. C’est l’histoire, je n’ai rien ressenti, [and] Je n’ai vu aucune suite. “

Le Wendy Williams Show est diffusé en syndication à travers les États-Unis, consultez les horaires locaux.