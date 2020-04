Nene Leakes réagit à Wendy Williams Shade

Nene Leakes n’est pas du genre à rester maman. Peu de temps après que Wendy Williams ait omis la star de The Real Housewives of Atlanta pour l’avoir “prise en embuscade” avec un appel, la “pêche la plus savoureuse a réagi. Bien que Leakes n’ait pas répondu directement, de nombreux fans ont interprété un message cryptique qu’elle a posté sur Instagram comme un retour en arrière.

Nene Leakes et Wendy Williams | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU via . / Johnny Nunez / WireImage

Pourquoi Nene Leakes et Wendy Williams se querellent?

Williams est retournée à son talk-show après une brève interruption due à une pandémie de coronavirus. L’animateur de télévision a parlé de RHOA et a rappelé un incident avec Leakes survenu le vendredi 3 avril dernier.

«Vendredi soir, j’étais à la maison pour m’occuper de mes propres affaires… mon téléphone sonne peu après 10 heures et c’est Nene… J’ai dit:« Salut Nene, pourquoi cries-tu? Pourquoi sommes-nous sur haut-parleur, votre maison est assez grande? Que faites-vous? », A expliqué Williams. “Elle [NeNe] J’ai dit: «Fille.» J’ai dit: «Oui Nene, pourquoi parles-tu si fort?» Elle a dit: «Je suis ici avec tout mon peuple…» »

L’ancienne personnalité de la radio n’était pas contente que Leakes l’appelle au hasard et la mette sur place. Elle a précisé qu’elle n’aimait pas FaceTime.

“Vous savez que je n’ai pas de visage ou de temps pour FaceTime, point”, a ajouté Williams. “Si je ne le fais pas pour mes propres parents de la série, pourquoi le ferais-je pour quelqu’un là-bas. J’aime NeNe, mais elle est toujours une personne là-bas pour moi! “

Nene Leakes sort une nouvelle chanson et les retrouvailles de «Real Housewives of Atlanta» seront filmées virtuellement. Ceci et plus encore sur les sujets d’actualité d’aujourd’hui. pic.twitter.com/axzS2sKWdj

– Wendy Williams (@WendyWilliams) 6 avril 2020

Leakes avait diffusé en direct sur Instagram lorsqu’elle a appelé Williams, mais cette dernière hésitait à faire partie de sa vidéo.

“Honnêtement, c’est là que l’embuscade entre en jeu. Elle a dit: ‘Wendy, regarde’ – elle était dans les cheveux et le maquillage et la garde-robe avec tout son peuple – elle a dit: ‘Nous filmons et je veux que vous soyez sur le haut-parleur.’ dit: “Non, je l’ai fait pour toi une fois.” Tu te souviens de mon apparence? Une fois! Je l’ai dit très clairement, je ne suis pas femme au foyer. Désolé, ma carrière est un peu… différente… que celle de femme au foyer. Je n’ai pas besoin de ce genre d’attention. “

Nene Leakes applaudit

Après que Williams ait fait la révélation de son talk-show, Leakes a publié un message crypté sur Instagram. Bien qu’elle ne nomme pas l’animatrice de télévision, ses fans ont interprété cela comme sa réponse à Williams.

“Le manque de respect du public et les excuses privées ne se mélangent pas”, a déclaré Leakes.

Il n’est pas tout à fait évident si Williams l’a peut-être appelée après son émission pour s’excuser et Leakes était bouleversée parce qu’elle est devenue publique.

Sur un autre Instagram Live, les fans voulaient que Leakes renverse le thé sur sa querelle naissante avec Williams. Cependant, la star de RHOA a mis un terme aux demandes des fans et les a fermées.

“Si vous voulez me poser des questions sur Wendy, veuillez vous abstenir de le faire”, a-t-elle déclaré aux fans. «Je ne répondrai à aucune question concernant Wendy. Je ne répondrai à aucune question sur Wendy, et pour la troisième fois, je ne répondrai à aucune question sur Wendy. Je ne suis pas ce genre d’ami, je n’ai jamais été ce genre d’ami malgré ce que vous pourriez penser. “

“Toutes les questions que je pourrais avoir, je les lui enverrai, je souhaite qu’elle ait pu faire de même”, a-t-elle ajouté. «Je suis toujours fidèle, je serai toujours fidèle. Je ne suis pas un mouchard. Je n’en serai jamais un. Je ne vais pas nouer d’amitié sur les réseaux sociaux. »

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.