Nene Leakes riposte au Kenya Moore et dit qu’elle est la «fin du spectacle»

NeNe Leakes et Kenya Moore se disputent The Real Housewives of Atlanta. Ils ont toujours eu une relation tendue et ils n’ont jamais été des amis proches. Au fil des ans, ils ont fait partie de la série Bravo reality, ils ont été cordiaux et se sont tolérés. La saison 12 de l’émission les a encore une fois en désaccord et ils ne semblent pas arriver à un terrain d’entente.

Kenya Moore et NeNe Leakes | Prince Williams / Wireimage / Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Comment NeNe Leakes a-t-il répondu à Kenya Moore?

Après que Moore ait insinué que Leakes se retirait progressivement de RHOA parce qu’elle avait été coupée des épisodes, la star de Broadway riposte.

«Comment sait-elle? Je veux dire, est-ce qu’elle… est-elle en production? » Leakes a demandé lors d’une interview avec Entertainment Tonight. «Je pense qu’elle aimerait que je parte, alors elle pourrait être, dans son esprit, la tête de la série, ou la reine de la série, ou celle dont tout le monde parle. Avec moi là-bas, c’est très difficile pour elle d’avoir ce genre de chose. Donc, je pense aussi que si je quitte la série et que le Kenya reste dans la série, elle sera la fin de la série. »

Leakes est avec RHOA depuis la toute première saison, et bien qu’elle ait quitté la franchise pendant quelques saisons, elle est revenue. L’alun de New Normal a déclaré que si son temps était écoulé dans l’émission, elle «n’aurait absolument aucun problème avec cela parce que l’émission a été bonne» pour elle. Leakes reconnaît que Moore pourrait être menacée par sa présence.

«Je pense que parfois, lorsque vous êtes cette personnalité, qui est puissante – comme moi, vous êtes là depuis le premier jour – j’ai l’impression d’être une menace pour certaines filles», a ajouté Leakes. «Je ne sais pas pourquoi, car je pense personnellement que tout le monde a sa propre voie. Le problème est que vous ne traversez pas dans ma voie. Reste là-bas. Nous ne voulons pas avoir d’accident de voiture! Restez dans votre voie, fille. “

Pourquoi Kenya Moore pense-t-il que NeNe Leakes disparaît progressivement?

L’ancienne reine de beauté a essentiellement déclaré qu’elle croyait que Leakes se faisait licencier de RHOA.

“Elle essaie si fort de dire aux gens qu’elle est le HBIC”, a déclaré Moore à Entertainment Tonight. «Elle est le ceci, elle est le cela. Elle est l’initiatrice. «Oh, la vraie première ne fait que commencer…» Et en fait, sa présence n’a désormais aucun impact. Elle a raté au moins quatre à cinq épisodes cette saison, ce qui signifie clairement que le réseau vous envoie un message. Vous n’êtes pas aussi important que vous le pensez. “

Leakes s’est disputée avec la majorité des acteurs et a passé la saison 12 à essayer de réparer ses amitiés. Moore pense que Leakes n’est plus intéressant pour l’émission.

“Le message est très clair: soit le réseau estime que vous êtes toujours un atout précieux dans la série, soit ils ne le font pas, et vous êtes remplacé et éliminé, et il vous suffit de passer à autre chose”, a poursuivi Moore. «NeNe fait partie de la série depuis très longtemps, et je pense simplement que le casting ne gèle pas avec elle. Elle se met toujours sur une île. Elle fait ces combats avec des gens qui n’ont pas vraiment besoin de se produire et elle est vraiment la cause de sa propre disparition. “

Andy Cohen pèse

Lors d’une apparition sur Watch What Happens Live, Andy Cohen a lu un tweet de Leakes où elle a demandé à Moore d’expliquer ses allégations.

“Voici un [question] pour [Kenya] Andy », a tweeté Leakes. “Demandez hey [why] elle est dehors [doing] presse [saying] Bravo c’est [phasing] me sortir. Bravo ne m’a rien dit ni à mon équipe. Pourquoi est-elle en train de dire que j’ai perdu de l’argent parce que je n’étais pas [in] épisodes. J’ai négocié mes épisodes et mon argent d’avance. Je n’ai rien perdu. “

Moore a répondu en disant qu’elle aurait besoin de demander à Bravo pourquoi elle n’était pas sur de nombreux épisodes. C’est alors que Cohen a pesé et a laissé tomber ses informations sur Moore et tous les fans de RHOA.

«Je ne pense pas qu’elle soit coupée d’épisodes parce que je pense que tout ce qui a été tourné avec NeNe est dans la série. Nous ne coupons rien », a expliqué Cohen en laissant Moore sans voix. “Tout ce que nous avons tourné … il n’y a rien qui ait été laissé de côté.”

Après la réponse de Cohen, Leakes s’est adressé à Twitter pour expliquer: «Je n’ai été coupé d’aucun épisode. J’ai négocié mes épisodes comme tout le monde. Je reçois chaque centime que j’ai demandé. Merci d’avoir demandé et clarifié cela Andy, cela signifie beaucoup pour moi. »

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.