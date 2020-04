Nene Leakes taquine la réunion virtuelle et le boeuf de la saison 12 avec Kenya Moore

Nene Leakes est prête pour les retrouvailles de The Real Housewives of Atlanta Saison 12. En raison de la crise sanitaire mondiale, la rencontre entre les dames sera virtuelle. Leakes a beaucoup de choses qu’elle veut éclaircir et Kenya Moore est quelqu’un qu’elle veut affronter. Cependant, la «pêche la plus savoureuse» ne veut pas la renforcer, elle a des questions à lui poser sur leurs affrontements.

Nene Leakes et Kenya Moore | Noel Vasquez / . / Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU via .

Pourquoi la réunion «RHOA» est-elle virtuelle?

Andy Cohen a confirmé que les retrouvailles de la saison 12 de RHOA n’allaient pas être filmées de manière traditionnelle. La personnalité de Bravo a déclaré que les dames se réuniraient virtuellement, pour les maintenir toutes en phase avec les efforts de distanciation sociale.

“Nous allons tourner virtuellement les Housewives d’Atlanta Reunion”, a déclaré Cohen sur Andy Cohen Live. “Ce n’est évidemment pas comme cela que nous préférons le faire, mais la vie n’est pas comme nous le préférons en ce moment.”

Le changement consiste à protéger la santé des femmes alors que le monde fait face à la pandémie de coronavirus.

“Nous voulons être dans la même pièce, mais nous ne pouvons pas risquer la santé et la sécurité des femmes au foyer ou de l’incroyable équipage en Géorgie”, a-t-il ajouté. “[RHOA] est considéré par beaucoup comme le Super Bowl des retrouvailles, et c’est vraiment l’une de mes réunions préférées à tourner, je l’attends avec impatience, et le fait est que c’est soit nous le faisons de cette façon, soit il n’y a pas de Super Bowl année.”

Bien que certains fans aient suggéré aux producteurs d’attendre que tout soit levé, Cohen a déclaré qu’il était préférable de conclure l’émission pour la saison.

“Si nous attendons la fin de cette pandémie lorsque nous serons tous dans la même pièce, cela retardera tout”, a poursuivi Cohen. “Nous devons aller de l’avant, nous devons vivre dans la réalité dès maintenant, et la réalité est que si nous allons faire cela, nous allons le faire maintenant.”

Nene Leakes taquine les retrouvailles

Leakes a été extrêmement virulente sur les réseaux sociaux au sujet de son dédain pour Kenya Moore et certaines autres femmes. Dans une nouvelle interview, Leakes a révélé comment son interaction serait avec son ennemi à l’écran.

“Je ne vais pas rattraper le Kenya d’ici peu”, a expliqué Leakes à Extra. «Je ne vais pas non plus faire du boeuf avec le Kenya, je vais juste passer devant elle comme si elle était invisible. Je ne la déteste pas, je ne l’ai jamais détestée. Nous ne voyons pas toujours les yeux dans les yeux, ce qui est juste et correct. Nous sommes deux personnes différentes… Je ne fais pas de drame avec des gens, elle l’est. “

L’OG d’Atlanta a exprimé tout au long de la saison qu’elle n’aime pas la façon dont les filles la traitent. Elle sent que pour certaines femmes, elles laissent les choses glisser, mais si elle les avait faites, cela créerait des ravages.

“L’une des choses que j’aimerais savoir, c’est pourquoi les règles s’appliquent à moi et pas à tout le monde”, a-t-elle déclaré. «Je sens qu’il y a beaucoup d’injustices en cours… Parce que j’ai un extérieur dur qui ne veut pas dire que je ne suis pas humain, cela ne veut pas dire que je n’ai pas de sentiments, ça ne veut pas dire que je ne suis pas doux à l’intérieur. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que tout le monde ressent le besoin de s’unir à moi et c’est OK. »

Leakes ne sait pas si elle sera de retour pour la saison 13 de l’émission, mais il y a une chose sûre, “je n’ai rien à dire au Kenya à part” Bonjour et au revoir “.”

La finale de la saison 12 de The Real Housewives of Atlanta sera diffusée dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.