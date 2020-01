NEON acquiert les droits américains sur l’ammonite dramatique romantique de See-Saw

NEON acquiert les droits américains sur le drame romantique de See-Saw Ammonite

NEON a acquis avec succès les droits de distribution en salles en Amérique du Nord du film dramatique romantique du scénariste-réalisateur Francis Lee Ammonite, Date limite confirmée. Mettant en vedette la gagnante des Oscars Kate Winslet dans le rôle de Mary Anning et la quadruple candidate aux Oscars Saoirse Ronan dans le rôle de Charlotte, le studio aurait remporté l’accord contre d’autres grands distributeurs de films pour 3 millions de dollars.

NEON est le meilleur pour sortir des films primés tels que: la dramatique biopic Moi, Tonya avec Margot Robbie; le drame historique Portrait d’une dame en feu; le film documentaire Honeyland; et le thriller de comédie noire de Bong Joon-Ho Parasite. Ces deux derniers avaient récemment reçu des nominations aux Oscars avec Parasite gagnant un total de six nominations, y compris Meilleur film et Meilleur réalisateur.

Situé dans l’Angleterre des années 1800, Ammonite suit l’histoire d’une chasseuse de fossiles acclamée mais non reconnue, Mary Anning travaille seule sur la côte sud accidentée. Avec les jours de ses découvertes célèbres derrière elle, elle cherche maintenant des fossiles communs à vendre aux touristes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère malade. Lorsqu’un riche visiteur confie à Mary les soins de sa femme Charlotte, elle ne peut pas se permettre de refuser son offre. Fière et passionnée sans relâche pour son travail, Mary se heurte initialement à son invité indésirable, mais malgré la distance entre leur classe sociale et leurs personnalités, un lien intense commence à se développer, obligeant les deux femmes à déterminer la vraie nature de leur relation.

Le film est produit par Iain Canning (Veuves) et Emile Sherman (Lion) aux côtés de Fodhla Cronin O’Reilly (Lady Macbeth). Il s’agit d’une production de See-Saw Films avec Winslet, Simon Gillis, Mary Burke, Rose Garnett et Zygi Kamasa en tant que producteurs exécutifs.

Winslet a remporté un Oscar pour sa performance dans Le lecteur et a joué dans de nombreux projets primés / nominés au fil des ans, y compris Titanesque, Sens et sensibilité, Iris, Petits enfants, Mildred Pierce, Soleil éternel de l’esprit impeccable, et Steve Jobs.

Ronan est nominé aux Oscars pour ses performances dans Expiation, Brooklyn, et Lady Bird, pour laquelle elle a remporté le Golden Globe. Elle a récemment remporté sa quatrième nomination aux Oscars à l’âge de 25 ans pour sa performance en tant que Jo March dans Greta Gerwig. Petite femme. Winslet et Ronan font tous deux partie de la troupe de stars du drame à venir de Wes Anderson La dépêche française.