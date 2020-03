NEON acquiert les droits américains sur le possesseur de Brandon Cronenberg

Après avoir reçu des critiques élogieuses au Sundance Film Festival de cette année, NEON a acquis les droits américains de Brandon Cronenberg (Antiviral) Dernier thriller de science-fiction Possesseur qui met en vedette Andrea Riseborough (La rancune) et Christopher Abbott (Catch-22).

Écrit et réalisé par Cronenberg, fils du célèbre David Cronenberg (La mouche), son deuxième long métrage suit l’agent corporatif Tasya Vos (Riseborough) qui travaille pour une organisation secrète qui utilise la technologie des implants cérébraux pour habiter le corps d’autrui – ce qui les pousse finalement à commettre des assassinats pour des clients bien payés.

Outre Riseborough et Abbot, le casting comprend Tuppence Middleton (Le jeu d’imitation), Sean Bean (Le Seigneur des Anneaux franchise), Jennifer Jason Leigh (Les huit haineux), Rossif Sutherland (L’étendue) et Raoul Bhaneja (Mlle Sloane).

“NEON est un distributeur extrêmement passionnant, et je suis impatient de travailler avec eux depuis un certain temps maintenant”, a déclaré Cronenberg. “Je suis ravi qu’ils prennent Possesseur en collaboration avec Well Go USA, qui a rendu possible la production du film. »

Le premier long métrage de Cronenberg, Antiviral, a été présenté en première au Festival de Cannes et a remporté de nombreux prix, dont celui du meilleur premier long métrage canadien au Festival international du film de Toronto et du meilleur nouveau réalisateur au Festival de Sitges.

Neon, qui distribue des films depuis 3 ans, est devenu célèbre pour son travail de distribution de prix de genre, y compris Le Beach Bum, Petits monstres, Colossal, Nation d’assassinat et Parasite, qui a remporté quatre statues aux Oscars de cette année, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario original et Meilleur long métrage international.