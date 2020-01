Neon Genesis Evangelion publie une figurine et Funko Rei Ayanami

Cette 2020 sera une bonne année pour les fans de Neon Genesis Evangelion. Eh bien, non seulement la quatrième partie de Rebuild of Evangelion, Evangelion 3.0 + 1.0 nous attend, mais Une figure incroyable de Rei Ayanami a été révélée, ainsi qu’une Funko Pop d’elle et des autres personnages, dont Shinji et Asuka. Et vous pouvez emporter le vôtre.

La figure de Rei Ayanami portera la combinaison que nous avons vue porter Evangelion: 3.33 Vous pouvez (pas) refaire. Ayanami est surtout connue dans sa combinaison blanche, donc cette nouvelle figurine ravira les collectionneurs pour sa rareté. Il mesure environ 245 mm et a une échelle de 1/3. Il a été conçu par Shirahige Tsukuro, qui a été à l’origine de toutes les figures inspirées par Rebuild of Evangelion. Vous pouvez maintenant séparer le vôtre dans le lien suivant.

Ils se sont également fait connaître Funko Pop! inspiré par Neon Genesis Evangelion. En plus d’un Ayanami portant son costume blanc bien connu, nous en avons un de Shinji, Asuka et même un très grand de l’unité EVA 1 de 6 pouces de hauteur.

Dans la ComicCon de 2019, un Funko Pop est sorti d’Asuka, seulement dans cette version, il portait son uniforme d’écolière. Le Funko sorti aujourd’hui porte son costume de pilote, tout comme Shinji.

Le Funko n’a toujours pas de date de sortie, vous devez donc garder un œil sur le site Funko.

