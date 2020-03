Neon marque le thriller SXSW d’Amy Seimetz «Elle meurt demain»

NEON, qui est à la fois derrière The Lodge et Parasite, a annoncé aujourd’hui avoir acquis les droits mondiaux sur Amy SeimetzThriller existentiel apocalyptique Elle meurt demain, une sélection officielle du Festival du film SXSW 2020.

She Dies Tomorrow met en vedette le collaborateur fréquent de Seimetz Kate Lyn Sheil comme Amy, une femme ravagée par l’idée qu’elle va mourir demain, ce qui lui envoie une spirale émotionnelle vertigineuse. Lorsque l’amie sceptique d’Amy, Jane (Jane Adams) découvre que le sentiment de mort imminente d’Amy est contagieux, ils commencent tous deux des voyages bizarres à travers ce qui pourrait être le dernier jour de leur vie.

Sheil est apparu dans le segment de Ti West de notre V / H / S et son sacrement, ainsi que You’re Next d’Adam Wingard. Seimetz a également joué dans You’re Next, ainsi que dans A Horrible Way to Die et Alien: Covenant de Ridley Scott. Elle a notamment réalisé Sun Don’t Shine et «The Girlfriend Experience».

She Dies Tomorrow est produit par Seimetz et le trio de Rustic Films David Lawson Jr., Justin Benson et Aaron Moorhead.