Neon remporte les droits de distribution américains de Pig, Possessor – / Film

Néon a connu une année record depuis l’acquisition des droits de distribution aux États-Unis sur Parasite, ce qui a permis au film de remporter le prix du meilleur film historique aux Oscars 2020. Maintenant, le distributeur de films indépendants a remporté les droits nationaux sur le Nicolas Cage thriller de vengeance Porc et le favori de Sundance Possesseur, dirigé par Brandon Cronenberg.

Variety rapporte que Neon, le distributeur américain derrière Parasite, le film oscarisé de Bong Joon-ho, a remporté les droits nationaux du thriller de vengeance avec Nicolas Cage, réalisé par le premier cinéaste Michael Sarnoski.

Écrit et réalisé par Sarnoski, Pig incarne Cage comme «un chasseur de truffes reclus dans l’Oregon dont le cochon chasseur de prix est kidnappé, le forçant à retourner sur de vieux terrains piétonniers à Portland et à affronter son passé. Le film met également en vedette Hereditary’s Alex Wolff, et est basé sur une histoire de Sarnoski et Vanessa Block, qui ont également produit aux côtés de Pulse Films.

La semaine dernière, Neon a remporté les droits dans une guerre d’enchères animée qui a impliqué «de nombreux concurrents». Basé sur la prémisse du film d’un homme et de son animal à la frontière américaine, je suppose que l’un de ces concurrents est son compatriote indie Wunderkind A24. (Ne vous inquiétez pas A24, vous avez toujours la jolie première vache.) Endeavour Content, qui a d’abord montré la vidéo promotionnelle de Pig au Festival du film de Berlin en février, continue de rechercher des partenaires internationaux.

Neon a poursuivi sa séquence avec l’acquisition des droits américains sur le capital de Brandon Cronenberg Possesseur, un thriller de science-fiction avec Andrea Riseborough en tant qu’agent d’entreprise qui travaille pour une «organisation secrète utilisant la technologie des implants cérébraux pour habiter le corps d’autrui et commettre des assassinats pour des clients bien rémunérés», selon le communiqué de presse de Neon. Le film, que / Le critique de cinéma Chris Evangelista veut que tout le monde sache, «règles», a fait ses débuts en janvier au Sundance Film Festival pour faire l’éloge des critiques, y compris la nôtre.

“Neon est un distributeur extrêmement passionnant, et je suis impatient de travailler avec eux depuis un certain temps maintenant. Je suis ravi qu’ils affrontent ‘Possessor’ en collaboration avec Well Go USA, qui a rendu possible la production du film “, a déclaré Cronenberg dans un communiqué.

Les acquisitions de Neon sont un bon retour aux actualités cinématographiques régulières alors que l’industrie continue de rester au point mort à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19), qui a fermé des cinémas à travers le pays et contraint les studios à retarder indéfiniment les sorties majeures. Malgré la demande de premières versions numériques et le propre partenariat de Neon avec Hulu, Neon prévoit toujours de sortir Pig à une date à déterminer. Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour Possessor.

