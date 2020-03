Nerea remporte le Gala 11 en tant qu’Elsa de “Frozen 2” mais remet son prix à Mario Vaquerizo

«Votre visage me sonne» s’approche de son dernier tronçon et c’est que ce vendredi Antena 3 a diffusé en prime time le onzième gala de la huitième édition. L’espace pour l’instant survit à la crise que notre petit écran connaît en raison du coronavirus car il reste encore quelques galas enregistrés avant la pause qui a été faite en raison des mesures préventives imposées. À cette occasion, Nerea Rodríguez est revenue se consacrer comme gagnante et a répété la victoire pour la deuxième fois depuis qu’elle a remporté le trophée du vainqueur il y a quelques semaines avec son imitation de Pedrito Fernández et la chanson “La de lachila azul”.

Mario Vaquerizo, Alaska, Nerea et Manel Fuentes («TCMS 8»)

A cette occasion, celle qui était candidate à ‘OT 2017’ et star de la comédie musicale “The Call”, a remporté la victoire grâce à son imitation exceptionnelle d’Elsa, du film d’animation “Frozen 2”. La Catalane a interprété le thème principal bien connu du film “Dans l’inconnu”, et elle l’a fait avec une mise en scène puissante qui nous a sans aucun doute complètement déplacé vers le film magique de Disney. Eh bien, celui-ci a triomphé, applaudissant à l’unanimité par le jury et le public présent sur le plateau et a réussi à être le plus voté avec un total de 23 points, battre Jorge González (21 points), Cristina Ramos (17 points) et Gemeliers (17 points) sans problèmes.

Mais comme dans ‘Tu cara me suena’, l’important est la solidarité, Rodríguez a voulu le montrer et n’a pas hésité à renoncer au prix qu’il avait remporté avec tant d’efforts cette fois. Comme le participant avait déjà remporté l’un des galas, Nerea Rodríguez a décidé de céder son prix à Mario Vaquerizo, qui n’a encore réussi à gagner aucun programme. L’artiste qui a dû se contenter de 16 points grâce à l’imitation de “Call me” par Sabrina et Samantha Fox qu’il a faite avec sa femme Alaska, a pu prendre les 3.000 euros qu’il va donner à une association caritative. Les deux n’ont pas hésité à remercier la jeune artiste pour le geste de renoncer à son poste afin que la cause caritative à laquelle ils souhaitent se consacrer l’argent peut aussi recevoir ces 3000 euros.

Alaska, star invitée de la nuit

Le chanteur de renom L’Alaska est devenu l’un des grands protagonistes de ce onzième gala de la huitième édition de ‘Tu cara me suena’. L’artiste a visité l’espace avec une double mission: d’une part, elle a imité Samantha Fox avec Mario Vaquerizo, interprétant ensemble la célèbre chanson “Call me”, et en parallèle est devenu professeur à El Monaguillo, qui a eu la difficile tâche de l’imiter lors de ce gala. Malgré cela, il semble qu’il ait relevé le défi puisque le chanteur était très satisfait du résultat obtenu dans le format.

