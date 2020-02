Nerea Rodríguez et Gemeliers ne savent pas qui est Jésus Hermida ou ‘Un pas en avant’

Le septième gala de la huitième saison de «Ton visage me sonne» a été le plus long de toute l’édition. La confusion entre Jorge González et Jennifer Warnes avec Jennifer Aniston a été la plus amusante. Et un autre lapsus sous forme d’imitation de Carlos Latre a également été présent, quand il s’est souvenu de la phrase mythique des voisins et du maire de Mariano Rajoy qui n’avaient ni pieds ni tête.

Gemeliers sur le bouton “Votre visage me sonne”

Quand il a semblé que le gala touchait à sa fin, nous en avons vécu deux de plus. C’est au moment où les participants ont fait face à un bouton totalement changé, qui ne leur a donné que des moments, des programmes et des fictions d’Antena 3 pour fêter leurs 30 ans. Une Nerea Rodríguez, qui a été la deuxième à lancer, a touché «La nuit d’Hermida».

Manel Fuentes a imité la voix du présentateur bien connu et Nerea l’a trahi et s’est excusé: “Je ne sais pas ce que c’est.” La présentatrice a répondu qu’il était le meilleur communicateur de l’époque et elle a été satisfaite de la réponse et s’est assise avec un geste d’ignorance. Plus tard, le tour des Gemeliers est venu, ils n’ont pas bien commencé en disant qu’ils ne se souviennent absolument de rien de la chaîne.

Ignorance de la série

Ils sont tombés dans la boîte de «Un pas en avant», série mythique d’Antena 3, et de la même manière que Nerea l’a fait, ils ont allégué qu’ils ne savaient pas de quel format il s’agissait. Manel Fuentes leur a expliqué qu’il s’agit d’une série de danse et qu’ils pourraient devoir danser ou chanter. Le Rocío Madrid, quant à lui, a fait son apparition et a commencé à chanter l’un des thèmes de la série et à dandiner le corps avec toute son énergie. Avant de retourner au canapé, le présentateur a demandé aux frères de faire la faveur de la visualisation de la fiction.

