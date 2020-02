Nerea Rodríguez remporte le Gala 6 avec son imitation de Pedrito Fernández

Le sixième gala de la huitième édition de «Votre visage me sonne» a déjà eu lieu sur Antena 3. Le vainqueur de la soirée a été l’un des concurrents ayant plus de connaissances sur la musique de l’édition, mais n’avait encore remporté aucun gala . Nerea Rodríguez a réalisé une performance impressionnante en tant que Pedrito Rodríguez et a obtenu le meilleur score à la fois le jury et le public.

Nerea Rodríguez dans ‘Votre visage me sonne’

Tout au long de la semaine, il a oublié son accent pour plonger dans les profondeurs du Mexique et, avec ses efforts, pourrait passer par un natif de Tijuana. Il a également dû quitter son côté adulte pour devenir un enfant et a dû faire face à un changement de sexe. Bien qu’il ait reconnu ne pas connaître le chanteur avant de se mettre dans la peau, il n’a pas pu faire mieux.

Dora l’exploratrice s’est faufilée dans la performance pendant quatre. Au moment où il a commencé à chanter le refrain, les danseurs ont fait une apparition sur scène avec des chemises roses, des pantalons orange, tout comme Dora, et avec le même sac à dos qui porte le dessin animé mais bleu au lieu de violet pour correspondre au thème en question.

Meilleur score

Certains comme Carlos Latre dans les classements lui ont déjà promis qu’ils lui donneraient son meilleur score de la nuit, et ils l’ont rempli. L’humoriste, Lolita et Àngel Llàcer lui ont donné le 12 et Chenoa, le 11. Lorsqu’il a reçu le prix de Manel Fuentes, il a voulu remettre les 3.000 euros à la Fondation Anar, en charge d’aider les enfants et les adolescents menacés d’exclusion.

