Nerea tombe en larmes à la fin de sa performance en raison du stress accumulé

«Votre visage me sonne» célèbre le 6 mars le neuvième gala de sa huitième saison. L’une des premières représentations de la soirée a été celle de Nerea Rodríguez, qui est entré dans la peau d’Alicia Keys et s’est jeté dans la piscine en chantant et en jouant du piano en même temps. Chenoa a voulu parler de ce qu’il en coûte pour chanter et jouer en direct et a félicité la chorale qui a accompagné Nerea tout au long de la performance et elle-même pour le travail qu’elle a fait avec la voix: “Pour moi, c’est une inscription honorifique” .

Nerea dans ‘Ton visage me sonne’

Au même moment, la chanteuse a embrassé le présentateur et a commencé à pleurer juste avant de recevoir une grosse ovation du public. Chenoa a quitté sa place pendant un moment pour courir pour donner à Nerea un autre câlin et lui rappeler à quel point il l’a fait. “Il y a beaucoup de choses”, a expliqué le candidat pour expliquer que “le travail de caractérisation a été très long“Et que toutes les tresses qui ont couvert tes cheveux toute la nuit font très mal.

Il a également évoqué tout le travail et le stress derrière chaque numéro. “Aujourd’hui, j’ai eu beaucoup de pression pour jouer du piano“, il a fini de compter puis de casser à nouveau. Manel Fuentes l’a soutenu, se référant à la tension accumulée que tous les participants peuvent ressentir à l’occasion et l’a félicité pour la façon dont il l’a fait.

Les rires toujours présents

Carlos Latre a également voulu valoriser son imitation d’Alicia Keys et a minimisé ses larmes en les justifiant par la qualité de la performance. Comment pourrait-il en être autrement, Àngel Llàcer a mis la touche d’humour en ce moment. Avec la perruque avec laquelle elle fait habituellement Lolita, elle a pris la place de son partenaire et a commencé à imiter les explications de son absence: “Ça me donne un parraque”.

