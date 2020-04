Netflix a ajouté 17 nouveaux films aujourd’hui pour vous aider à rester occupé

Avril a été un mois solide pour Netflix. Ils ont regagné la populaire série de comédies Community, Money Heist: Part 4, qui a fait exceptionnellement bien, et ils ont eu des succès surprenants dans Coffee & Kareem d’Ed Helms et Extraction de Chris Hemsworth. Et maintenant, ils apportent quelques titres pleins d’espoir au service aujourd’hui, le 28 avril.

Le plus gros film du lot est le film d’invasion extraterrestre Battle: Los Angeles de 2011. Il n’a pas été exceptionnellement bien reçu lors de sa sortie, et il ne vous séduira pas avec son intrigue assez standard, mais il y a suffisamment d’action et d’explosions pour garder votre esprit et vos yeux divertis pendant quelques heures si vous avez déjà attrapé sur les autres grands titres d’action de Netflix.

La seule nouvelle émission ajoutée aujourd’hui, quant à elle, est un original Netflix de Mindy Kaling appelé Never Have I Ever. La série suit l’adolescente indo-américaine Devi (Maitreyi Ramakrishnan), alors qu’elle et ses amis ont du mal à s’intégrer à l’école et à faire des heures supplémentaires pour trouver des partenaires sexuels avant la fin de l’année. Jusqu’à présent, il a été un succès auprès des critiques, donc cela pourrait très bien valoir le coup d’une frénésie de week-end.

Découvrez tout le contenu déposé aujourd’hui ci-dessous:

Films:

5Gang (2019)

Bataille: Los Angeles (2011)

Beynelmilel (2006)

Bir Baba hindou (2016)

Boushkash (2008)

Görümce (2016)

Küçük Esnaf (2016)

Amour Aaj Kal (2020)

Magic Carpet Ride (2005)

Neseli Hayat (2009)

Istanbul rouge (2017)

Pommes aigres (2016)

The Lift Boy (2018)

Le platane (2011)

Le Reliant (2019)

Nous serons de retour après la pause (Fasel wa Na’ood) (2011)

Tu sais qui (Elly baly balak) (2003)

Séries télévisées:

Never Have I Ever (Saison 1)

C’est une offre assez décente pour la fin du mois, et il y a au moins une poignée de versions notables à regarder. Pour la liste complète de tout ce qui a chuté Netflix tout au long du mois d’avril, vous pouvez vous diriger ici. Et pour tout ce qui arrivera à Netflix, Hulu, Amazon Prime et Disney + en mai, vous voudrez cliquer ici. Bien sûr, il y aura forcément plus de nouvelles versions annoncées au cours des prochaines semaines, alors assurez-vous de rester à l’écoute.