Netflix a ajouté deux grandes comédies aujourd’hui qui vous aideront à vous remonter le moral

Un autre mois, un autre lot de nouveaux films et émissions de télévision Netflix.

2020 est en train de devenir l’une des années les plus troublantes et les plus déprimantes de la mémoire récente (et ce n’est qu’en avril, oui), mais les plus grands services de streaming d’Internet fournissent toujours des tonnes de matériel frais pour soulager la douleur de l’auto-isolement.

Ce n’est pas facile, bien sûr, mais il y a un sentiment de camaraderie sur le Web. Par exemple, Netflix Party est une extension Google Chrome qui vous permet à vous et à vos amis / famille de diffuser du contenu simultanément. Cela ne fonctionne pas toujours aussi bien, à vrai dire, mais c’est toujours une fonctionnalité amusante dont beaucoup de gens tirent un bon parti.

Et maintenant, avec une nouvelle décharge de nouveaux films et séries télévisées ajoutés à Netflix cette semaine, il y a des tonnes de choses intéressantes à regarder. En fait, aujourd’hui, le géant du streaming a ajouté deux films en particulier qui ne manqueront pas de vous faire rire, chacun garantissant votre humeur.

La première est une photo datant de quelques années, avec La mort de Staline qui fait son chemin vers Netflix aujourd’hui. Le drame historique franchement hilarant est très certainement une comédie, malgré son sujet et son cadre, et vous mettra au point en un rien de temps. Salué par de nombreux critiques comme l’un des films les plus drôles des années, il est sorti en salles en 2017 et le résumé officiel de l’intrigue se lit comme suit:

Moscou, 1953. Après avoir été au pouvoir pendant près de trente ans, le dictateur soviétique Joseph Vissarionovich Staline (Adrian McLoughlin) tombe malade et meurt rapidement. Maintenant, les membres du Conseil des ministres se bousculent pour le pouvoir.

Encore une fois, cela peut ne pas donner l’impression de rire, mais croyez-nous, celui-ci va certainement renverser ce froncement de sourcils. Et d’ailleurs, cela nous vient d’Armando Iannucci, dont le travail vaut toujours le coup d’œil.

Mais ce n’est pas tout, car Coffee & Kareem est également disponible pour votre plaisir visuel. Pour être honnête, ce n’est pas aussi acclamé par la critique que La mort de Staline, mais il cible un public différent et si vous cherchez un peu maladroit, éteignez votre cerveau, rires, ça vaut le détour.

Voici le résumé officiel:

Kareem Manning, 12 ans, engage un criminel pour effrayer le nouveau copain de sa mère, le policier James Coffee, mais cela se retourne contre lui, forçant Coffee et Kareem à faire équipe afin de se sauver de la cheville ouvrière la plus impitoyable de Detroit.

Alors voilà. Deux comédies solides qui feront rire dans votre week-end. Mais dites-nous, prévoyez-vous de vérifier l’un ou l’autre sur Netflix, ou aviez-vous quelque chose d’autre dans votre file d’attente? Faites retentir ci-dessous et faites-le nous savoir.