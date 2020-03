Netflix a ajouté une tonne de grands films aujourd’hui pour mars

Aujourd’hui est le 1er mars, ce qui signifie que nous avons un tout nouvel ensemble de titres pour vous en parler Netflix. Le service de streaming propose 54 nouveaux films / émissions de télévision de presque tous les grands studios, y compris Warner Bros., Paramount et Sony, et bien que ce nombre soit toujours dix de moins que ce que nous avons obtenu en mars dernier, il y a beaucoup plus de contenu original sur le service que là-bas était il y a un an. Alors, faites-moi confiance quand je dis que vous avez beaucoup d’options.

Tellement d’options, en fait, que je me retrouve souvent à naviguer pendant si longtemps que je ne peux pas décider quoi regarder avant qu’il ne soit trop tard et que je me couche plutôt. Problèmes du premier monde, non?

Dans tous les cas, vous trouverez ci-dessous la liste complète ainsi que quelques descriptions de quelques favoris personnels. Ou certains que je voulais juste commenter. Prendre plaisir!

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 1er mars 2020

46 nouveaux films

Tout dimanche donné (1999)

Au-delà du tapis (1999)

Bhangra Paa Le (2020)

Changement dans l’air (2018)

Cop Out (2010) – Kevin Smith a fait un film de flic avec Bruce Willis et Tracy Morgan et bien que ce soit assez oubliable, entendre Smith parler de sa fabrication est assez amusant. Apparemment, travailler avec Willis est le pire et Smith n’a tiré aucun coup de poing en parlant de l’expérience. Il est probablement sûr de dire qu’ils ne travailleront plus jamais ensemble.

Cadavre mariée (2005)

Don Verdean (2015)

Donnie Brasco (1997)

Échec du lancement (2006)

Frank et Lola (2016)

Écrivains de la liberté (2007)

Ghosts of Girlfriends Past (2009)

GoodFellas (1990)

Gridiron Gang (2006)

Harlem Nights (1989)

Haywire (2011) – Un film sous-estimé de Steven Soderbergh. Imaginez s’il réalise un des films de Bourne et c’est ce que vous obtiendrez. La scène de combat entre Michael Fassbender et la star Gina Carano vaut à elle seule le prix de l’admission.

Il n’est pas que ça (2009)

Crochet (1991)

Hugo (2011)

Johnny English Reborn (2011)

Kung Fu Panda 2 (2011)

Une série d’événements malheureux de Lemony Snicket (2004)

La vie telle que nous la connaissons (2010) – C’est bizarre parce que j’ai pensé au hasard à ce film il y a environ une semaine. Je me souviens aussi d’avoir vu la bande-annonce et pensé qu’elle avait une excellente prémisse pour une comédie romantique. Après un examen plus approfondi, il semble que le film ait mieux fait que je ne le pensais également.

Looney Tunes: Back in Action (2003)

Mo ’Money (1992)

Mystic River (2003)

Monde ordinaire (2016)

Outbreak (1995) – Rappelez-vous quand les ventes de streaming pour Contagion ont augmenté en raison de la récente épidémie de coronavirus? Eh bien, je peux voir quelque chose de similaire se produire avec Outbreak. Ce n’est même pas près d’être l’un des meilleurs films de Wolfgang Peterson, mais les gens voudront peut-être le regarder maintenant juste par curiosité.

Pop, Lock’n Roll (2017)

Resident Evil: Apocalypse (2004)

Resident Evil: Extinction (2007)

Richie Rich (1994)

Les Razmoket se déchaînent (2003)

Semi-Pro (2008) – Lorsque ce film est sorti, je me souviens avoir pensé: j’adore les comédies de Will Ferrell et j’aime aussi le basket. C’est sûrement un gagnant-gagnant, non? Oh comme je me trompais.

Soirée pyjama (2004)

Space Jam (1996)

Familles sylvaniennes: le grand rêve de chacun volant dans le ciel (2019)

Le chasseur de primes (2010)

Le cadeau (2015)

L’interview (2014)

Le dernier samouraï (2003)

The Shawshank Redemption (1994) – Rappelez-vous toutes ces années à regarder ce classique sur TNT ou TBS? Cela prendrait environ 4 heures à cause des publicités, mais maintenant vous pouvez passer au travers sans interruption.

Il y aura du sang (2007)

Tootsie (1982)

Saint Valentin (2010)

ZZ TOP: CETTE PETITE BANDE D’OL DU TEXAS (2019)

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

7 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Akama ga Kill! (Saison 1)

Babylon Berlin (Saison 3) Netflix Original

Sylvanian Families Mini Episodes Clover (Saison 1)

L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman (Saison 3)

Toot-Toot Cory Carson (Go! Go! Cory Carson) (Saison 2) Netflix Original

Velvet Colección (Grande Finale)

Voix (Saison 1)

1 nouveaux spéciaux stand-up ajoutés aujourd’hui

Voulez-vous rire avec moi ce soir? (2018)

Alors voilà. Films plus anciens, films plus récents, séries télévisées dont je n’ai jamais entendu parler et encore une autre spéciale de stand-up. Comme je l’ai dit, Netflix a des tonnes de contenu formidable. Bonne chance pour traverser tout ça, cependant.

Source: ce qui est sur Netflix