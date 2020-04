Netflix a publié la quatrième partie de ‘La Casa de Papel’ et ainsi Internet a réagi

Enfin! Là-bas, ils disent qu’il n’y a pas de délai qui n’est pas respecté et après presque un an du lancement de la dernière tranche, Netflix a inauguré ce trimestre de La Casa de Papel le vendredi 3 avril, la production espagnole qui est venue révolutionner et exciter tout le monde. Depuis que le géant du streaming a décidé de parier sur cette histoire de voleurs et de beaucoup d’action, est devenu un véritable phénomène télévisuel et culturel, à tel point que l’une ou l’autre personne créative a proposé des plans similaires à ceux que nous avons vus dans la série, Vous souvenez-vous du vol similaire qui a eu lieu au Mexique?

Mais au-delà de toutes ces choses, les fans attendaient déjà de voir le professeur et tout le groupe faire à nouveau ce qu’ils savent le mieux, nous voler et nous surprendre avec la créativité de leurs plans. Cependant, dans la dernière partie, il était clair pour nous qu’en dépit d’être maîtres dans ce qu’ils font et d’être presque toujours en avance sur la police espagnole, ils n’ont pas toujours les situations sous contrôle, forçant Rio, Tokyo, Helsinki, Palerme, Denver, Stockholm et Bogotá de prendre des décisions assez drastiques pour se défendre et devenir la résistance qu’ils prétendent être.

Si vous ne vous en souvenez pas, à la fin de la dernière partie de La Casa de Papel, les choses sont devenues vraiment laidesEh bien, puisque tout est devenu incontrôlable et aveuglé par la vengeance après avoir cru que la police avait tué Raquel (Lisbonne pour les amis), le professeur ordonne à l’équipe de contre-attaquer avec l’artillerie lourde et de tirer sur un char qui envisageait d’entrer à la Banque d’Espagne, violant complètement l’une des règles qu’il donnait toujours à tous les voleurs: ne tuez pas la police et les civils.

Pendant que tout cela se passait et que je voyais son fils, Nairobi se termine par une balle dans la poitrine qui l’a laissée à l’agonie. À la fin, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de questions, comme ce qui va arriver à RaquelVa-t-elle trahir l’équipe juste pour revoir sa mère et sa fille? Nairobi sera-t-elle sauvée après ce tir? Notre équipe d’agresseurs préférés en sortira-t-elle victorieuse? Eh bien, ce sont des réponses que nous pouvons déjà avoir avec la quatrième partie de cette série.

Profitant de la quarantaine due au coronavirus – et parce que la plupart d’entre eux ont déjà rejeté la grande majorité du catalogue Netflix – de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont décidé de se révéler et de prendre (presque tout pour éviter qu’un gandalla ne ruine l’émotion de voir le nouvel épisode, mais évidemment il n’y aura jamais quelqu’un qui veut faire le mal et raconter à tous les détails de cette nouvelle saison. Heureusement la grande majorité les a conservés et a préféré célébrer le retour de cette série dans nos vies.

Voilà pourquoi ci-dessous Nous vous laissons les meilleures réactions sur internet (SANS SPOILERS, évidemment) de la quatrième partie de La Casa de Papel:

Je le reste de la quarantaine: je ne peux pas me lever avant midi

# LCDP4 apparaît:

Moi à 9h00: pic.twitter.com/YREDgx8hRc

– Putacua Rehen Tena (@ Fran30858573) 3 avril 2020

En ce moment # LCDP4 pic.twitter.com/rjfMp9px78

– Jonatan (@ Jonatha14933855) 3 avril 2020

Il est sorti il ​​y a 1 heure et il y a déjà des gens qui le gâchent?!?!?

Ce que je fais avec vos têtes: # LCDP4

pic.twitter.com/gHYzwm3mYP

– Miquel 🪐 (@ monteromiquel25) 3 avril 2020

Que Nairobi soit en vie et se rétablisse 🙏 # LaCasaDePapel4 # LCDP4 pic.twitter.com/9GB8pThzbp

– Stefany (@ Rena5H) 2 avril 2020

– pourquoi Homer si élégant?

– # Garçon LCDP4 formé

👏🏼👏🏼 # LaCasaDePapel4 pic.twitter.com/iXkwSF66FW

– Mati 🐻 (@ matisagredo1) 3 avril 2020

Allez-vous rester éveillé pour voir # LCDP4? pic.twitter.com/s26uK5hwUt

– # QuédateEnCasaSaurio (@elcarlosaurio) 3 avril 2020

Devinez qui a terminé la maison du papier en une nuit # LCDP4 pic.twitter.com/34AcNvSXZv

– ACriz 🍑❤JULIANTINA😍🍰 (@ ACristh23_) 3 avril 2020

– Vous avez passé toute la matinée à regarder # LaCasaDePapel4 # LCDP4

– Merde, je pense que je suis aveugle pic.twitter.com/iJ4R8JrmT8

– ✘ ᴘᴇʀᴛᴢ ✘ (@_Pertz_) 3 avril 2020

Fatigué mais avec la tranquillité que personne ne va faire Spoiler pour # LaCasaDePapel4

# LCDP4 pic.twitter.com/94f2bqjnUT

– Pαo Cαsαle Gαlli (@PaoNicMar) 3 avril 2020

L’enseignant vous regarde fièrement tandis que vous restez éveillé pour voir # LaCasaDePapel4 # LCDP4 😎🤘🏻 pic.twitter.com/wwMT2N2Sbh

– lexAlexandra🌸 (@alexan_sweet) 3 avril 2020

Je vous présente le nouveau membre du groupe. Wuhan. # LCDP4 pic.twitter.com/7TXlHTod2y

– Darío 🦇 (@SinsiCity) 3 avril 2020

# LCDP4 Quelque chose de bien parmi tant de merde 😀 pic.twitter.com/IuxIDeJQaw

– Gerkoy (@GerkoyX) 3 avril 2020

Celui qui s’endort perd # LCDP4 pic.twitter.com/4n2Wikzxh0

– Isis Daniela (@daniela_dime) 3 avril 2020

J’attends 4 heures pour voir # LCDP4 pic.twitter.com/FejO2qYnMr

– tesso (@tessorejoel) 3 avril 2020

Je veux te détester mais je ne peux pas. # LaCasaDePapel4 # LCDP4 pic.twitter.com/QciCtzYA0j

– Kevin Cortz (@KevinCortz) 3 avril 2020

Si 2020 était une personne … LaC # LaCasaDePapel4 # LCDP4 pic.twitter.com/4DcSzUd3wI

– lexAlexandra🌸 (@alexan_sweet) 3 avril 2020