Netflix Action Thriller ‘Extraction’ avec Chris Hemsworth à venir sur Netflix en avril 2020

Le mois de mars s’annonçant comme un mois très chaud d’originaux, nous pouvons déjà commencer à attendre avec impatience ce qui arrivera en avril 2020. Arrivant plus tard ce printemps sera le thriller d’action Extraction avec l’acteur de Thor Chris Hemsworth. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur l’extraction, y compris l’intrigue, la distribution et la date de sortie de Netflix.

Extraction est un thriller d’action à venir de Netflix Original réalisé par Sam Hargrave et écrit par Avengers: Endgame director Joe Russo.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour l’extraction?

USA Today a confirmé que l’extraction sera disponible en streaming sur Netflix sur Vendredi 24 avril 2020.

Les abonnés pourront diffuser Extraction dans le monde entier, donc peu importe où vous vous trouvez dans le monde, Extraction sera disponible pour vous.

Quelle est l’intrigue de l’extraction?

Le synopsis suivant a été fourni par Netflix:

Dans un monde souterrain de marchands d’armes et de trafiquants, un jeune garçon devient le pion dans une guerre entre des seigneurs de la drogue notoires. Piégé par des ravisseurs dans l’une des villes les plus impénétrables du monde, son sauvetage fait appel à la compétence inégalée d’un mercenaire nommé Tyler Rake. Mais Rake est un homme brisé qui n’a rien à perdre et nourrit un souhait de mort qui rend presque impossible une mission déjà mortelle.

Qui sont les acteurs d’Extraction?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Extraction:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Tyler RakeChris HemsworthAvengers Assemble | Thor: Ragnarok | Men in Black: InternationalThiagoChris Jai AlexThundercats Roar | Darksiders Genesis | Out of the FireOvi MahajanRudhraksh JaiswalOut of the Fire | Noor | The TenantRuthieRayna CampbellLapse of Honor | Maléfique: maîtresse du mal | Sortir du feuTBADavid HarbourStranger Things | Hellboy | Une promenade parmi les pierres tombalesTBAGolshifteh FarahaniPaterson | À propos d’Elly | Pirates des Caraïbes: la vengeance de SalazarTBADerek LukeAntwone Fisher | Glory Road | Captain America: le premier vengeurTBARandeep HoodaSarbjit | Beeba Boys | HighwayTBAPankaj TripathiGangs de Wasseypur | Stree | NewtonTBAMarc DonatoWhite Oleander | La finale | The Sweet HerfterQuand et où la production a-t-elle eu lieu pour l’extraction?

Le tournage pour l’extraction a commencé en novembre 2018 et s’est déroulé sur plusieurs pays jusqu’à sa conclusion en mars 2019.

Certains des emplacements qui ont été utilisés sont:

Inde – AhmedabadThaïlande – Nakhon Pathom et RatchaburiBangladesh – Dacca

Le film sera-t-il disponible pour être diffusé en 4K?

Comme cela est requis pour les nouveaux films Netflix Original, l’extraction sera disponible pour diffuser en 4K. Pour regarder l’extraction en 4K, vous aurez besoin d’un appareil 4K, d’un abonnement Netflix premium et d’une connexion Internet capable de 25 Mbps.

Quelle est la note parentale de l’extraction?

Bien que la note parentale n’ait pas été confirmée, il est plus que probable que l’extraction aura une note R.

