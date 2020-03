Netflix adapte le roman de Lois Lowry – / Film

Netflix l’a tué récemment dans le jeu d’animation, laissant à leurs cinéastes un espace pour innover et donner une nouvelle tournure au même style d’animation 3D. Nominé aux Oscars de Netflix, Klaus a été le premier grand tournant, avec son animation hybride 2D et 3D saisissante, mais cela ressemble à la comédie familiale Les Willoughbys suivra ses traces. Basé sur Lois Lowry roman du même nom, The Willoughbys suit quatre frères et sœurs avec des parents négligents qui décident de prendre les choses en main. Regardez la bande-annonce de The Willoughbys ci-dessous.

La bande-annonce de Willoughbys

Tout de suite, l’animation de The Willoughbys a quelque chose de saisissant – c’est comme si quelqu’un mariait l’animation en stop-motion avec les dessins de personnages d’un film Illumination. Couplé aux couleurs vibrantes et aux textures incroyables (regardez ces cheveux comme du fil!), Et vous avez un film d’animation 3D qui ne ressemble pas à votre tarif typique d’animation par ordinateur. Animé par Bron, un studio d’animation basé à Vancouver, The Willoughbys adapte le roman de Lois Lowry (The Giver) du même nom au sujet d’un groupe d’enfants impliqués dans toutes sortes de méfaits.

Le film suit les quatre enfants Willoughby, forcés de vivre dans le grenier de leur somptueuse maison par leurs parents négligents. Convaincus qu’ils feraient mieux de s’élever eux-mêmes, les frères et sœurs élaborent un plan qui enverrait leurs parents en vacances et leur permettrait de régner librement sur leur maison. Mais l’arrivée d’une nounou et des services sociaux va bientôt jeter une clé dans ce plan, et les enfants de Willoughby doivent partir en fuite et découvrir le «vrai sens de la famille».

“C’est une lettre d’amour à la logique des enfants, aux familles non conventionnelles et aux enfances maladroites. C’est une histoire pour quiconque a du mal à s’intégrer », le réalisateur Kris Pearn, qui co-écrit le film avec Mark Stanleigh, explique. Ouais, ça sonne juste. The Willoughbys met en vedette les voix de Will Forte, Maya Rudolph, Alessia Cara, Terry Crews, Martin Short, Jane Krakowski, Séan Cullen, et Ricky Gervais.

Voici le synopsis de The Willoughbys:

Convaincus qu’ils feraient mieux de s’élever eux-mêmes, les enfants de Willoughby élaborent un plan sournois pour envoyer leurs parents égoïstes en vacances. Les frères et sœurs se lancent ensuite dans leur propre aventure de haut vol pour trouver le vrai sens de la famille.

The Willoughbys premières sur Netflix sur 22 avril 2020.

